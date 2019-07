Médicos amputaron la pierna equivocada de una mujer con diabetes

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Una denuncia por mala práctica médica presentó la familia de Magdalena Leguizamón, una jubilada argentina de 66 años. Esto luego de que los médicos, que le diagnosticaron diabetes y le recomendaron amputar su pierna derecha, se equivocaron y realizaron el procedimiento quirúrgico en la izquierda. Así lo informa este 24 de julio del 2019 el diario argentino La Nación.

En diálogo con el canal Todo Noticias de Argentina, la hija de la jubilada afectada, Mayra Fernández, contó que "tuvimos que llamar a la policía, porque no nos querían dar la historia clínica". Los hechos tuvieron lugar en el Nuevo Sanatorio Berazategui, pero por pedido de la familia, Leguizamón fue trasladada a la clínica Ceni de Quilmes.



Según La Nación, a la jubilada le amputaron el pasado miércoles 17 de julio del 2019 un dedo del pie derecho por necrosis, una complicación común de la diabetes. Entonces los médicos aconsejaron la amputación de toda la pierna. "Cuando despertó de la anestesia, se dio cuenta de que el equipo médico había trabajado sobre su pierna sana y dejado a la víctima completamente inmovilizada de por vida", dice el medio.



Fernández conversó con el diario argentino Clarín. Allí contó que su madre tiene discapacidad visual, también consecuencia de la diabetes, por lo que no se había dado cuenta del error de los médicos.



"Estaba muy anestesiada. Lo notó a la mañana siguiente, cuando tuvo la necesidad de levantar la pierna que le habían cortado. Ahí llegué, me di cuenta y bajé a hablar con el mismo médico que me había dicho que la intervención había sido un éxito", relató al medio.



Indignada, Fernández le gritó al médico: "¡Te equivocaste de pierna!". Según cuenta, el doctor "se puso blanco, balbuceaba. Me dijo 'para, para' y después salió con que en la intervención notaron que estaba necrosado el talón de la pierna que le cortaron".



Según la hija de Leguizamón, toda la historia clínica de su madre hablaba sobre las complicaciones que presentaba en su pierna derecha como consecuencia de la enfermedad. El médico había diagnosticado "que la infección que había no había frenado y que había que amputar la pierna derecha hasta la rodilla", declaró su hija.



Ahora la familia busca determinar qué fue lo que sucedió para que su madre sea víctima de este error. "Yo no sé si su médico no estaba en el quirófano, si puso a un residente o qué fue lo que pasó", lamentó la hija de la jubilada.

Según La Nación, el Programa de Atención Médica Integral de Argentina (PAMI) para jubilados ya inició una investigación con el fin de determinar las responsabilidades dentro de la clínica.