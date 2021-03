Érika Vélez con ataques de pánico; lucha con su depresión desde hace dos años

La modelo, actriz y presentadora de televisión Érika Vélez compartió con sus seguidores las sensaciones que le dejaron los múltiples ataques de pánico de los fue presa en días pasados.

Ayer 23 de marzo del 2021, a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, escribió que: "Estos días he estado en casa, terminamos grabaciones de la serie y mi cuerpo dijo basta. Nunca había sentido ataques de pánico tan seguidos (ha sido horrible). Levantarme en la madrugada llorando y sintiendo que me ahogo fue espantoso, lo importante es hacer algo y pedir ayuda".

Añadió que ahora cuenta con la asistencia de una "querida" doctora, quien trata su depresión desde hace dos años. "En esta ocasión me mando a ponerme sueros de vitaminas para proteger el cerebro (las vitaminas son más importante de lo que creemos)".

Apuntó también que hay cosas que no se comparten en redes por temor a ser atacados o juzgados. "Pero no está mal decir cómo te sientes realmente, la depresión es una enfermedad más frecuente de lo que la gente cree y está bueno pedir ayuda y está bueno conversarlo con otras personas y está bueno no tener que transitar un episodio sola".

La presentadora de televisión aprovecha estos días para meditar, rezar, escuchar música, escribir, ver una película cómica, "en fin, para consentirme y pararme con más fuerza que nunca".

Terminó su mensaje agradeciendo a sus amigos, familiares, sobre todo a su hermano, por estar pendientes de ella. Sus seguidores le enviaron buenas energías y emoticones de corazones.