Mujer que acusa al príncipe Andrés pide a británicos que estén de su 'lado'

Virginia Giuffre, la estadounidense que asegura que fue llevada al Reino Unido con 17 años para mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés, pidió a los británicos que estén de su "lado" y que "no acepten" lo que le ocurrió a ella.

En una entrevista con la cadena pública BBC, Giuffre asegura que el millonario estadounidense Jeffrey Epstein y su socia Ghislaine Maxwell traficaron con ella en el año 2001.



La mujer relató cómo Maxwell la llevó al club nocturno Tramp, en la capital británica, donde el hijo de la reina Isabel II le pidió bailar.



"Era el peor bailarín que he visto en mi vida. Sudaba tanto que parecía que estaba lloviendo por todas partes", relató Giuffre, que anteriormente se llamaba Virginia Roberts.



"Estaba asqueada, pero sabía que tenía que mantenerle feliz, porque eso era lo que Jeffrey y Ghislaine esperaban de mí", agregó.



Cuando abandonaron la discoteca, Maxwell le dio instrucciones sobre lo que debía hacer a continuación: "En el coche, Ghislaine me dice que tengo que hacer por Andrés lo que hago por Jeffrey, y eso me pone enferma", rememoró.



La mujer, que ahora tiene 35 años, asegura que aquella noche mantuvo relaciones sexuales con el duque de York en una propiedad de Maxwell en el opulento barrio londinense de Belgravia.



En una entrevista con la BBC emitida en noviembre del 2019, el príncipe, de 59 años, dijo que no recuerda haber conocido a la mujer y subrayó que padece una condición médica que hace que no sude.



Cuestionado por una fotografía en la que aparentemente aparece él rodeando con el brazo por la cintura a una joven Giuffre, afirmó que no recuerda cuándo fue tomada y sugirió que podría estar manipulada.



Giuffre, que grabó su entrevista antes de que se emitiera la conversación con el hijo de la soberana británica, aseguró que la imagen es auténtica.



"Van a continuar saliendo con esas ridículas excusas, como que su brazo ha sido alargado (en la fotografía) o que la foto está manipulada", comentó.

"Él sabe lo que ocurrió, yo sé lo que ocurrió. Y solo uno de los dos está diciendo la verdad", recalcó.



En respuesta a las palabras de Giuffre, un portavoz del palacio de Buckingham señaló hoy que el duque de York "se arrepiente sin matices de su mal informada asociación con Jeffrey Epstein" y simpatiza "profundamente con aquellos afectados" por los abusos del empresario, que apareció ahorcado en su celda de Nueva York en agosto.

A finales de noviembre, Andrés anunció su renuncia a continuar representando en público a la Familia Real británica, a raíz del escándalo que ha provocado en el Reino Unidos su implicación en el caso.