Ricardo Dueñas: ‘La sostenibilidad no tiene fronteras’

Una piscina llena de plásticos, un túnel a 50 grados centígrados y proyecciones sobre las consecuencias del cambio climático son algunas de las actividades que estarán presentes en ‘Ecuador Sostenible 2019’. Ricardo Dueñas, presidente de Pacto Global Red Ecuador, explica la importancia de este encuentro, que se desarrollará el 14 de noviembre en el Rancho San Francisco, en Cumbayá.

¿Cuál fue la motivación para realizar el encuentro?



El evento parte de Naciones Unidas, que desde el año 2015 realiza un seguimiento de lo que habían sido los objetivos del milenio y construye la agenda 2030, con una perspectiva más aterrizada de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al seguir ascendiendo el calentamiento global, con tendencia muy marcada en los últimos años, el planeta se va a sobrecalentar más de 2 grados después del 2030. Esto pone en riesgo a los bosques y a la Amazonía, donde se van a producir grandes sabanas y desiertos. Por eso, tenemos que cambiar el paradigma, hacer un freno y dejar sobre todo de consumir combustibles fósiles. Para eso hemos hecho este evento. Las personas podemos hacer un cambio.

¿Cómo se pretende alcanzar este objetivo?



Hemos visto que tenemos que apelar a los sentidos y a la parte emocional de las personas. Este es un primer evento que está haciendo Naciones Unidas con el Pacto Global, con el objetivo de llevarlas a una experiencia para que sientan las cosas de una forma cercana. A veces se lee la noticia de algo que pasó en Dubái, por ejemplo, pero lo que debemos entender es que la sostenibilidad no tiene fronteras. El ordenamiento político y geográfico nos ha llevado a tener fronteras, pero el oxígeno, los fenómenos meteorológicos y los océanos no tienen fronteras.



¿Cómo lograr que las personas sientan que este fenómeno es algo que ya está ocurriendo?



Vamos a tener una piscina llena de plástico donde se va a hacer un símil, para que la gente comprenda que para el 2050 va a haber más plástico que peces en el mar. Este plástico, en el proceso de degradarse, produce microplásticos que pasan a ser parte de la ingesta de los peces y después de nuestra ingesta. En esta actividad, las personas podrán ver la dificultad que tiene un grupo de nado sincronizado para, rodeado de plástico, hacer un show. Después hay un túnel de cambio climático, que mide 24 metros de largo, y las personas podrán vivir la experiencia de estar a 50 grados. Además, habrá una presentación interactiva con indicadores.

¿Qué impacto se busca generar en las empresas?



Les vamos a traer para enseñarles qué es lo que pasa si no frenamos el uso de combustibles fósiles. La vivencia es a la que estamos apostando para que generen un compromiso. Al ver esto, el objetivo es que las empresas suscriban su compromiso y así tendremos una base de datos. Hay algunas más vinculadas con el consumo responsable u otras como hoteles, que pueden crear alianzas con bancos de alimentos para evitar el desecho de comida. Hay 800 millones de personas que se van con hambre a dormir y podemos hacer un cambio.



¿Cómo se genera este impacto en el sector privado?



Todo esto lo vamos a mostrar con indicadores, para que los empresarios vean que es un tema científico y es algo comprobado, no es un cliché o una tendencia. Cada vez los consumidores son más conscientes y están buscando marcas que tengan un propósito o un mercadeo con causa. Los consumidores ya no están dispuestos a seguir trabajando con empresas que botan indiscriminadamente CO2 a la atmósfera. Hay dos cosas que los empresarios no vamos a poder evitar. La una es la transformación digital y la otra es sostenibilidad. Quien no lo haga, va a poner en riesgo la sostenibilidad de sus negocios.



Al paso que vamos, ¿se pueden cumplir los objetivos al 2030?



Las metas son ambiciosas. Es un reto difícil; pero si existen cada vez más este tipo de eventos y se da más cabida a estos temas, que son más relevantes que la coyuntura, tenemos una opción de lograrlo.