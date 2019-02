Mon Laferte: 'El éxito es hacer lo que a uno hace feliz'

LEA TAMBIÉN

Para la cantante y compositora chilena Mon Laferte el éxito en la vida consiste en encontrar la felicidad en lo que se hace, y ese sentimiento lo encuentra a la hora de cantar y escribir sus canciones.

Con casi 25 años de carrera, a Laferte (Viña del Mar, 1983) los últimos tres han sido altamente productivos en cuanto a récords de ventas, premios y reconocimientos, y con ellos una sobrecarga de éxito y fama a los cuales no hace mucho caso.



"El éxito es hacer lo que a uno hace feliz; así de sencillo", asegura a EFE Laferte en Ciudad de México, donde este lunes (18 de febrero del 2019) presentó su Gira de Norma, de la cual ofrecerá dos conciertos, el 14 y el 15 de mayo del 2019, en el Auditorio Nacional.



En ese sentido, Laferte dice que para ella "la vida mientras más sencilla mejor, pero a veces uno se complica demasiado y quiere hacer cosas más rebuscadas; pero todo está en ser sencillo".



Por eso la artista lidera su propio movimiento: "No a la parafernalia, en nada, y sencillez ante todo".



De hablar pausado y sencillo, Norma Monserrat Bustamante Laferte contó que su secreto para vivir el éxito y la fama ha sido no verlos "como algo grande, como una bola enorme, sino verlos muy normal, como una consecuencia" de su trabajo. "Yo quiero hacer música, vivir de mis canciones y dar conciertos, y al final todo se resume a eso", abundó.



"La fama te convierte en una persona popular, que la gente reconoce, pero no lo veo como ¡Oh, la fama!, sino como mi trabajo", apuntó.



Laferte explicó que en la actualidad no le gusta ni le convence la sensación de éxito que tiene el mundo o las personas.



"Ahora vivimos en la época de los números, en donde conoces a alguien y de inmediato revisas (sus redes sociales) para ver cuántos seguidores tiene, y eso a mí no me gusta", sostuvo.



Dijo que la cantidad de seguidores no tiene que ver con la calidad del trabajo de un músico o artista. "De hecho, a veces es al revés: la gente con más seguidores no es tan buen artista", explicó.



Aunque es reconocida como cantante, contó que principalmente es compositora, actividad que le fascina igual que tocar la guitarra, aunque también es autoexigente a la hora de entonarse.



"Me encanta escribir canciones. Es una aventura, es como un clavado, saber que voy a escribir ahora además soy cantante, me gusta cantar la nota larga y que sea difícil", expuso.



La Gira de Norma arrancará el 2 de marzo en Puebla y se extenderá hasta su cierre el 29 de noviembre en Monterrey, ambas ciudades mexicanas.



Además tendrá paradas especiales en el Festival de Coachella de Estados Unidos, el 12 y el 19 de abril, y en Madrid el 5 de julio en el Festival Río Babel y el 6 en Caldas de Reis en el Festival Portamérica.



"Ya he ido a España, la amo y creo que tengo mucho que ver con ese país. Soy muy pasional y mi madre me puso Monserrat por una vecina catalana", contó.



La artista aseguró que "le encantan" las cantantes españolas y recordó que creció escuchando a muchas de ellas. ¿Su favorita? Rocío Dúrcal.



"A lo mejor tengo la voz de ella, de tanto escucharla, y bueno, siempre me encanta regresar (a España)", dijo.



La chilena, quien vive desde hace una década en Ciudad de México y ha tenido la oportunidad de recorrer países de América Latina, se dio tiempo de hablar sobre el comportamiento de los hombres ante el éxito de las mujeres.

"Yo trabajo con un montón de hombres en mi equipo y veo que están superbien y veo que todo está bien, pero quizás en otros grupos todavía no tienen mucha información y se sienten atacados. Pero todas esas conductas son culpa del machismo, que no es una cosa de hombres, sino de toda la sociedad", opinó la cantante.



"Pero siento que vamos avanzando, por la menos ahora ya se habla del tema", finalizó.