María Valcarce: ‘Fitur 2020 mostrará la transformación digital de la industria turística’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

María Valcarce, que asumió su nueva responsabilidad a la finalización de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2019, es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, completó su formación en la Universidad Libre de Bruselas (ULB), donde obtuvo el máster Licence Spéciale en Économie Européenne. EL COMERCIO dialogó con Valcarce sobre la nueva edición del evento que se lleva a cabo en Madrid hasta este domingo 26 de enero del 2020.



¿Qué récords buscan batir la Fitur en el 2020?



Fitur 2020 es una edición muy significativa porque se cumple el 40 Aniversario de esta feria que está liderando el panorama internacional y que es, además, un auténtico hub con Iberoamérica para la industria turística mundial. En 2010 participaron en Fitur algo más de 120 000 profesionales y unos 87 000 visitantes de público general; en 2020 esperamos superar los

142 000 profesionales y 110 000 asistentes del fin de semana que participaron en el año 2019.

¿Qué será lo más novedoso que ofertará la Fitur 2020 en tecnología, destinos LGBTI, ecológicos y de aventura?



Fitur 2020 va a estar lleno de novedades, el área de tecnología crece y mostrará un conjunto de propuestas orientadas a la transformación digital de la industria turística. Nuestra sección Fitur Gay LGBT mostrará por su parte destinos y empresas que buscan este perfil de cliente y la feria estará llena de propuestas de naturaleza y aventura. Este año, tenemos una sección nueva dedicada a los recursos humanos, se trata de Fitur Talent, que examinará el papel de las personas y su talento como eje de competitividad de las empresas.



¿Cuál destino se proyecta a ser protagonista en el turismo mundial según la Fitur?



El modo de medir el impacto varía enormemente según el destino y por tanto nosotros, desde la organización, no recogemos esa información de un modo estandarizado que nos permita medir y comparar. Sabemos, a través del testimonio de los responsables de los stands, de la satisfacción de los destinos en cuanto a los contactos de negocio generados, el refuerzo de imagen y el mejor conocimiento de la oferta turística que produce la participación en Fitur pero no medimos el impacto. El hecho de que Fitur tiene una tasa de fidelidad superior al 80% en sus expositores también ilustra marcadamente sus resultados positivos.



¿Cuál destino se proyecta a ser protagonista en el turismo mundial según la Fitur?



Este año el destino protagonista en la feria es el País socio de Fitur2020 que es Corea del Sur; un país con una atractiva mezcla de tradición y modernidad que tiene mucho que ofrecer al turista. Es un destino con 5 000 años de historia, con unos parajes maravillosos de montaña y de litoral salvaje, con playas, plantaciones de té y campos de arroz, además de ciudades que no duermen y que tienen tecnología puntera. Creo que el visitante de FITUR va a descubrir este año en Corea un destino muy apetecible.



Por supuesto, Fitur tiene muchos otros destinos atractivos. Este año tenemos 10 pabellones, 3 de ellos dedicados a España que es el segundo país más visitado y tiene la industria turística más competitiva del mundo. África, Asia-Pacífico, Oriente Medio y Europa tendrán su propio pabellón también.

¿Qué estrategia aplicarán para atraer a más gente a la Fitur?



Desarrollamos a lo largo de todo el año campañas de marketing y publicidad a nivel nacional e internacional muy ambiciosas además de unos programas de 'hosted buyers' importantes. Estamos en comunicación permanente con la comunidad turística mundial a través de nuestro Fitur News y, muy importante, contamos con la colaboración de los principales medios de comunicación del turismo, como es el caso de El Comercio, que nos ayudan a llegar a todos los profesionales del turismo del mundo.



¿Qué canales de promoción de Fitur utilizaron este año y cuál fue su inversión?



Utilizamos un marketing mix muy variado: marketing directo, campañas on y off line, radio, publicidad exterior…; respecto de la inversión son datos que no publicamos pero si le digo que siempre aprovechamos las posibilidades que nos proporciona el crecimiento de la feria para incrementar nuestra inversión en publicidad.



¿Habrá conferencias que podrán ser vistas a través de la web? ¿Cuáles serían y qué temas abordarían?

Habrá alguna sesión retransmitida en live streaming en la nueva sección Fitur Talent pero, en la mayoría de los casos, diseñamos las conferencias para reforzar la convocatoria presencial en la feria y por tanto hay que participar en Fitur para disfrutar de los contenidos en Madrid. El programa de conferencias lo publicamos en la web de Fitur donde vamos actualizando contenidos para que los asistentes tengan anticipadamente la información.



¿Cómo analizan el crecimiento turístico en Latinoamérica y qué retos plantea ese escenario para los turistas de Europa?



Latinoamérica es un destino muy valorado por el turista europeo y especialmente los españoles siempre tenemos a nuestros países hermanos de Latinoamérica como destino soñado y cada vez más visitado. Fitur se caracteriza por esta vocación latinoamericana y ofrece ese punto de conexión de Latinoamérica con Europa y con el resto del mundo. De hecho, Fitur es la feria de turismo del mundo donde más y mejor representado está esta región y nos sentimos felices y orgullosos de que sea así.



¿Cómo califican a la participación ecuatoriana en los últimos años en la feria? ¿Cuáles destinos ven atractivos y por qué?



Ecuador es una maravilla de país que está muy bien representado en Fitur cada año. Nos encantaría que algún día fuera nuestro socio país porque tiene mucho que mostrar y además, debido a que en España viven tantísimos ecuatorianos, hay un interés enorme por este destino en el público español.

El país entero es atractivo porque además es muy variado: Quito con su maravilloso centro histórico, patrimonio de la humanidad, o las vistas desde El Panecillo; Guayaquil y su barrio de Las Peñas; el volcán Quilotoa y su laguna interior color de turquesa; las Galápagos, por supuesto; las playas de arena blanca y fina de Montañita por no hablar de la Amazonía Ecuatoriana y de mucho más, imposible resumir en esta entrevista todo lo que Ecuador ofrece.