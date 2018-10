Jencarlos Canela: 'Nunca he basado mi carrera en el aspecto físico'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El cantante y actor estadounidense de origen cubano Jencarlos Canela reconoce la importancia de la imagen en la industria de la música actual, donde según dice “mucha gente primero se fija en la apariencia, para después interesarse en las canciones”. Pero a pesar de su fama de ‘sex symbol’, dice que siempre ha luchado para que su música se imponga por encima de su imagen.

“Me gusta cuidarme lo más posible, pero nunca he basado mi carrera en el aspecto físico”, indicó el artista en una entrevista con EL COMERCIO.



“Estudié piano, guitarra, quise invertir mi tiempo en aprender a cantar ópera cuatro años, aprender a cantar en cinco idiomas, para defenderme en un estudio o en el escenario, para cantar con una orquesta o con DJ, y cada día crecer y hacer mejor música”.



Jencarlos Canela actuará la noche de hoy, jueves 11 de octubre de 2018, en el Festival Heat Guayaquil que se desarrollará hasta la media noche en la explanada del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (Maac). El concierto contará con la transmisión de la cadena internacional Htv y la participación de una veintena de artistas.



En el repertorio que cantará en la ciudad, Canela destaca ‘Por algo será’ (2018), que canta en colaboración con la mexicana Joy (Joy Huerta). “Es una de mis canciones favoritas, si algo la define es ritmo y romance.



El romanticismo es la vena que siempre he querido explotar, pero uno tiene que ser honesto consigo mismo, lo urbano, el reguetón y el perreo son parte también de nuestra cultura, crecí con eso”.



El cantante reconoció que se encuentra feliz en una relación sentimental con la modelo pruertorriqueña Danyeshka ‘Danna’ Hernández, Puerto Rico 2017.



“Tengo que ser ese ejemplo de hombre que yo quisiera para mis fans, respetarla y darle su lugar. Las que son fans de verdad saben que la conexión entre ellas y yo es especial, eso no lo va a remplazar nadie. Y a la vez creo que quieren verme feliz”, dijo.