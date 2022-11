Zendaya y Tom Holland planean un 'futuro real juntos'

Tom Holland y Zendaya planean un futuro juntos, según una fuente del medio US Weekly. Foto: @Zendaya Twitter

La relación entre los famosos actores, Zendaya y Tom Holland, parece fortalecerse con el pasar de los días. Según una fuente del medio estadounidense Us Weekly, la pareja planea un "futuro juntos". Así lo anunció la plataforma este 23 de noviembre de 2022.

La actriz de la reconocida serie 'Euphoria' y el actor de 'Spiderman' podrían estar en un punto de la relación donde buscan "establecerse y planeando un futuro real juntos", dijo la fuente.

Hace poco más de un año que su relación se hizo pública y desde entonces han cautivado el corazón de sus seguidores que, en redes sociales muestran el afecto hacia la unión de los actores.

A pesar de que su relación es pública, ellos prefieren mantenerlo en privado. En una entrevista a GQ, Tom Holland conversó sobre el tema. “Una de las desventajas de nuestra fama es que la privacidad ya no está realmente bajo nuestro control, y un momento que crees que es entre dos personas que se aman mucho ahora es un momento que se comparte con todo el mundo… Ordenamos de sentirnos despojados de nuestra privacidad”, dijo el actor.

Además, la pareja no está acostumbrada a dar detalles sobre su relación. De hecho, no lo han hecho juntos. "No es una conversación que pueda tener sin ella”, dijo Holland en una entrevista. “Sabes, la respeto demasiado como para decirlo… Esta no es mi historia. Es nuestra historia. Y hablaremos de qué se trata cuando estemos listos para hablar de ello juntos ”.

Su historia

Su unión comenzó mientras grababan la película 'Spider-Man: Homecoming' en 2016, los rumores surgieron de inmediato tras la conexión de la pareja. Sin embargo, recién en julio de 2021 hubo la confirmación de su relación cuando fueron vistos besándose.

Según una fuente de Us Weekly, Zendaya y Tom Holland comenzaron con una amistad sólida tras la participación en el mundo de Marvel, lo que detonó en su relación romántica.

No se conoce con exactitud cuánto tiempo lleva la pareja saliendo. Ambos estuvieron involucrados en diferentes relaciones. Como por ejemplo, Zendaya estaba saliendo con el coprotagonista de 'Euphoria', Jacob Elordi, rumores que salieron en 2022. A su vez, Holland tenía una relación con Olivia Bolton y luego con Nadia Parkes.

