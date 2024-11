Su nombre es Yulia Song y tiene 28 años, y un EP con ocho canciones inspiradas en la cotidianidad. Su álbum homónimo se estrenó en 2024.

¿Quién es la coreana que conquista Ecuador?

Yulia Song nació en Corea del Sur y llegó al país hace 23 años, tiempo suficiente para sentirse toda una “ecuatoriana”. Pisó tierra nacional acompañada de sus padres; ahora, vive con su novio, el productor musical Drofo.

Con su pareja -precisamente- trabajó su primer material discográfico, aplaudido por fans de diferentes países. Actualmente, Yulia tiene alrededor de 5 000 suscriptores en su canal de YouTube. En su cuenta de Instagram suma 266 000 seguidores.

En ambas plataformas recibe -a diario- felicitaciones por su trabajo. Le llegan comentarios en inglés, en español y también en coreano.

Yulia Song canta para un público diverso

Sus creaciones tienen tintes de pop, hip-hop, R&B, y suenan en inglés y español, como No debí besarte, Me han callado, Tácticas que usas. En inglés tiene Pretending y B with U.

Toda esa influencia musical la heredó de su abuelo y de su padre, que siempre reconocieron y aplaudieron su talento, así como ahora lo hacen sus seguidores ecuatorianos, a los que también conquista con videos de su día a día.