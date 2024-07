Will Smith retomó la música y así suena su nuevo sencillo. El icónico actor y cantante Will Smith retornó triunfalmente al escenario musical con el estreno de su nuevo sencillo.

El regreso triunfal de Will Smith ocurrió durante la gala de los premios BET 2024. Ese evento, celebrado en Los Ángeles, marcó un destacado regreso para Smith, quien volvió a cautivar tanto a críticos como a fanáticos por igual.

Este retorno a los escenarios musicales representa un hito significativo para Smith, quien previamente sorprendió al público con una versión del tema central de la película ‘Men In Black’ en el festival Coachella el pasado mes de abril.

Esta canción, inicialmente lanzada con la exitosa película de 1997, sirvió como preludio de su regreso formal a la música.

Así suena el nuevo sencillo de Will Smith

En un gesto que refleja su profunda conexión con la música, Smith compartió previamente en Instagram su inspiración detrás de You Can Make It, describiendo cómo la música ha sido un refugio constante durante sus momentos más desafiantes.

En sus propias palabras, expresó su deseo de que esta nueva canción pueda ofrecer alegría y luz a sus oyentes, tal como lo ha hecho para él.

Además de sus logros musicales, Will Smith también ha cosechado éxitos en la gran pantalla este año con el aclamado film de acción ‘Bad Boys: Ride or Die’, en el que volvió a compartir pantalla con Martin Lawrence.

Este largometraje ha recaudado cerca de 332 millones de dólares a nivel mundial, consolidándose como una de las películas más taquilleras del año hasta la fecha, según ‘Variety‘.