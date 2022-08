Warner Bros. prepara 'remake' del 'Mago de Oz'

El estudio Warner Bros. está preparando una nueva versión del clásico 'Wizard of Oz', que dirigirá Kenya Barris, conocido por ser el creador de la serie 'Black-ish'.

Según una exclusiva del portal especializado Deadline, confirmada después por la prensa de Hollywood, Barris cerró un acuerdo la semana del 8 de agosto, por el que también escribirá el guion de esta la película, que reimaginará el musical, inmortalizado en la historia del cine con la famosa cinta de 1939 protagonizada por Judy Garland.

Hasta el 16 de agosto de 2022, se desconocían los detalles de la adaptación, más allá de que tomará como referencia el libro homónimo de Frank Baum, una novela publicada en el año 1900 que ha dado pie a multitud de representaciones en la gran pantalla, en televisión y teatros de todo el mundo.

Los estudios de Hollywood llevan un tiempo intentando renovar la clásica historia con proyectos que, en la mayoría de ocasiones, han terminado descartados.

