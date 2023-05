Trabajadores en Japón solicitan vacaciones para jugar un nuevo videojuego

La última entrega de la popular saga Zelda fue lanzado el 12 de mayo de 2023. Foto: Nintendo

Luego del lanzamiento de 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom', la expectativa de los fanáticos de la saga es tal que muchas personas solicitan vacaciones en sus trabajos para dedicarle tiempo al videojuego.

Japón es el país más entusiasmado con La leyenda de Zelda: lágrimas del reino. Desde el estreno del juego el viernes, 12 de mayo de 2023, los empleadores nipones han recibido varias solicitudes de sus trabajadores en las que piden el receso laboral pagado.

Según informa el medio local 'The Japan Times', "cientos de trabajadores japoneses han tomado días libres y de vacaciones para poder disfrutar del juego".

Vacaciones de recomendación

La mayoría de pedidos llegaron el mismo día del estreno. Semanas antes del lanzamiento, varios internautas del país oriental afirmaban en redes sociales su intención de tomar el 'zeruda yasumi' o días de vacaciones pagadas.

Los empresarios han reaccionado positivamente a este fenómeno social. Según afirma el diario japonés, las empresas están autorizando a sus trabajadores tomarse los días de descanso para que disfruten del videojuego.

Esta aceptación forma parte de las "vacaciones de recomendación", una nueva herramienta que utilizan los recursos humanos de las compañías para motivar a los empleados al darles tiempo libre para que realicen sus 'hobbies' favoritos.

En noviembre del 2022, Japón vivió un caso similar con el estreno del juego 'Pokemon Scarlet Violet'. En esa ocasión, los nipones enviaron cientos solicitudes de vacaciones para jugarlo.

'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom' es la última entrega de la popular saga de Zelda. El juego es la secuela de 'Breath of the Wild' lanzado en 2017, considerado por algunos fanáticos como el mejor juego de la historia.

El videojuego está disponible únicamente para la consola Nintendo Switch.

