Timothée Chalamet es como el joven prodigio que llegó para robar corazones y redefinir el concepto de estrella de cine.

Desde su explosivo debut en ‘Call Me by Your Name’, ha escalado rápidamente en la industria. Con su estilo único y su innegable talento, ha deslumbrado en películas como ‘Lady Bird’ y ‘Dune’, convirtiéndose en el favorito de directores y fans por igual.

Timothée Chalamet desató la locura en Manhattan

El actor Timothée Chalamet causó revuelo el pasado domingo al hacer una aparición inesperada en un concurso de dobles celebrado en el Parque Washington Square, en el Bajo Manhattan.

El encuentro, organizado por el popular creador de contenido de YouTube, Anthony Po, atrajo a cientos de espectadores. Pero, la jornada terminó con la intervención de la policía debido a su carácter no autorizado. Eso llevó a la dispersión de la multitud y a al menos un arresto.

Los participantes desfilaron por una alfombra roja, imitando el estilo del actor. Muchos de ellos se vistieron como personajes de Timothée Chalamet en películas como ‘Wonka’ y ‘Dune’.

La atmósfera festiva se tornó caótica cuando la policía emitió una orden de dispersión. Según un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York, citado por Infobae, los organizadores enfrentaron una multa de 500 dólares por realizar un concurso de disfraces sin permiso.

A pesar de la intervención, la competencia continuó en un parque infantil cercano. Allí, los finalistas respondieron a preguntas que incluían su dominio del francés y sus intenciones románticas hacia Kylie Jenner, vinculada sentimentalmente con Chalamet. Este formato añadió un toque de humor y diversión al evento.

Finalmente, Miles Mitchell, un residente de Staten Island de 21 años, fue coronado ganador al presentarse como Willy Wonka y arrojar dulces al público.