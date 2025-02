Paquita la del Barrio hizo que Thalía perdiera la calma. ¿Qué hizo? El mundo de la música se vistió de luto tras el fallecimiento de Paquita la del Barrio, una icónica figura del género ranchero, quien dejó un legado imborrable en la cultura latina.

La noticia, que conmovió a millones, fue anunciada el 17 de febrero de 2025, cuando Paquita, a sus 77 años, dejó este mundo en su hogar en Veracruz. Tras trascender la noticia de su deceso, decenas de famosos enviaron sus notas de condolencias.

En la lista está Thalía, con quien compartió en la telenovela ‘María Mercedes’.

Más noticias:

Más música lloran la muerte de Paquita la del Barrio

Alejandro Sanz destacó el impacto de Paquita en su vida musical. Afirmó: “Esa Paquita que nos conquistó con su música siempre será parte de la cultura eterna”.

La actriz Laura Zapata dijo: “Te llevas el aplauso eterno y el cariño de un pueblo que siempre te recordará”.

Yuri también se sumó a la lista. Ella resaltó su legado y la tristeza que siente por su partida.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y la Academia Latina de la Grabación también lamentaron su muerte, reconociendo su trayectoria y el impacto que tuvo en el empoderamiento femenino dentro de la música.

Paquita la del Barrio hizo que Thalía perdiera la calma. ¿Qué hizo?

Thalía recordó con cariño su experiencia al compartir set con Paquita en la telenovela ‘María Mercedes‘ en 1992.

En un emotivo mensaje, Thalía confesó haberse puesto “tremendamente nerviosa” al enterarse de que Paquita actuaría junto a ella.

Recuerdo que cuando me avisaron que @paquitaoficialb iba a actuar conmigo en una escena de mi novela María Mercedes, yo me puse tremendamente nerviosa!



En aquel entonces, antes de conocerla, ella me imponía una imagen de mujer fuerte y de pocas palabras.



Y cuál fue mi sorpresa… pic.twitter.com/s78cZKN6wI — Thalia (@thalia) February 17, 2025

“Recuerdo que cuando me avisaron que @paquitaoficialb iba a actuar conmigo en una escena de mi novela María Mercedes, yo me puse tremendamente nerviosa. En aquel entonces, antes de conocerla, ella me imponía una imagen de mujer fuerte y de pocas palabras. Y cuál fue mi sorpresa que desde que la conocí hasta que terminó el día de filmación, no paramos de reír, de alburear y de platicar de nuestras colonias y barrios”. Añadió que “fue una experiencia muy hermosa y divertida. Paquita marcó un camino claro y contundente al tratarse del empoderamiento de la mujer en la música”.