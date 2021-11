La supuesta infidelidad de Lady Di salió a la luz

A la condena que hizo en mayo la cadena británica ‘BBC’ sobre el proceder del periodista con quien la fallecida Lady Di reveló la intimidad de la familia real, se le acaba de sumar en las últimas horas la explosiva declaración de Allan Peters, uno de los hombres que trabajó como su guardaespaldas.

De acuerdo con información de algunos medios británicos, el sujeto, durante una entrevista para la serie documental ‘Diana’, del canal ‘CNN’, habría compartido mayores detalles sobre la truculenta vida privada que, aparentemente, mantuvieron Diana de Gales y el príncipe Carlos durante sus 15 años de matrimonio.

Lo más impactante tendría que ver con el eco de aquella sentencia que dio la mujer en la ‘entrevista del siglo’.

Según Peters, la idea de que eran “tres en el matrimonio” fue cierta, pero no solo por la relación extraoficial de Carlos con Camila de Cornualles, su actual esposa, sino por una traición que también habría cometido Lady Di.



De acuerdo con el testimonio de Allan Peters, Diana de Gales habría entablado una relación con Barry Mannakee, uno de sus escoltas más cercanos, en los primeros años de matrimonio con el hijo mayor de la Reina Isabel II.

Diana had an affair with her bodyguard Barry Mannakee



Barry became Diana's bodyguard in 1985. After a year, Mannakee was off Royal duties due too "a close relationship with Diana"



In 1987 Mannakee died in a motorbike crash. There are theories that his death was not an accident pic.twitter.com/aR9z9ZIbHB