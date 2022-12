Siete cosas que no sabías sobre ‘Un mundo extraño’

‘Strange World’ se estrenó en la plataforma Disney+ el 23 de diciembre. Foto: cortesía Walt Disney

Fernando Criollo. (I)

Después de su paso por las salas de cine de todo el mundo, la aventura animada ‘Un mundo extraño’ (‘Strange World’) llegó al servicio de ‘streaming’ de Disney+ este 23 de diciembre de 2022.

La cinta de Walt Disney Animation Studios se suma al catálogo de la plataforma como parte de la programación navideña.

La cinta dirigida por Don Hall y Qui Nguyen presenta a los Clade. Esta singular familia de tradición exploradora se embarca en una expedición memorable hacia las profundidades de una tierra vasta y subterránea, en busca de una planta revolucionaria de la que depende la subsistencia de su pueblo.

A lo largo de su misión, los Clade deben aprender a unir fuerzas más allá de sus diferencias, a medida que enfrentan criaturas singulares, sortean peligros acechantes y llegan hasta los rincones más recónditos para lograr su objetivo.

Detrás de esta producción hay una serie de historias personales, homenajes actores, creativos e ideas fascinantes, sintetizadas en siete datos curiosos.

1. Una ficción inspirada en la realidad

Durante la etapa de desarrollo, el director Don Hall reflexionó sobre la relación entre padres e hijos basándose en sus propias vivencias familiares al momento de dar vida a la historia.

En el filme, Searcher Clade es un hombre de familia que tiene su propia empresa de cultivo donde también trabaja su hijo Ethan. El joven, sin embargo, no está seguro de querer seguir los pasos de su padre en el negocio familiar.

En la vida real, el papá de Hall es agricultor y el realizador se crió ayudándolo. “Pero cuando tenía 14 años, todo cambió. De repente, estaba plantando y haciendo otras tareas, y me di cuenta de que en realidad no las quería hacer. No era yo. Todo resultó bien, pero siempre me acuerdo de eso y pensé que sería interesante explorar la relación padre-hijo y las expectativas que tenemos de nuestros hijos, consciente o inconscientemente”, dice.

2. El perro Legend es un homenaje

Uno de los personajes memorables de la película es Legend, el simpático perro de tres patas que se une inesperadamente a la misión de los Clade por el Mundo Extraño.

La idea de incluir a Legend en la historia fue de Burny Mattinson, un artista de guion gráfico que trabaja en Disney Animation desde 1953.

El personaje fue bautizado con el nombre de Legend en honor a él, ya que ese es el apodo con el que Hall llama a Mattinson desde que el artista experimentado recibió el prestigioso galardón Disney Legends en 2008.

3. Splat se convirtió en un desafío de animación

Al llegar al mundo extraño para completar su misión, los Clade conocen a alguien que rápidamente se une a ellos para guiarlos en su paso por la nueva tierra.

Se trata de Splat, una criatura azul amorfa con mucha personalidad y ningún rasgo facial. El aspecto físico de Splat enfrentó a los animadores al desafío de lograr que transmitiera emoción sin valerse de expresión en el rostro.

“Se hace con el ‘timing’ y la postura del personaje para transmitir la emoción. Hay que pensarlo casi como un títere”, dice la directora de animación Amy Smeed.

4. Una ciudad nunca antes vista

‘Un mundo extraño’ pone en escena una nueva ciudad fascinante que se une a la larga tradición de tierras extraordinarias creadas por Walt Disney Animation Studios.

Para el aspecto visual de Avalonia, los artistas eligieron colores cálidos, como blanco, naranja y rojo. “Queríamos darle una atmósfera cálida y nostálgica para enfatizar que era una cultura maravillosa que todos disfrutaban”, dice el diseñador de producción Justin Cram.

Avalonia aparece en la era pre-pando y en la post-pando. El diseñador de producción Merhrdad Isvandi agrega: “Mostramos cómo la ciudad pasó de tener edificaciones de un solo piso a tener edificios de cien pisos”.

5. No hay cielos azules

Los artistas de Walt Disney Animation Studios se autoimpusieron un desafío muy particular al crear el cautivante mundo extraño: esquivar los azules para crear el cielo.

“Nuestro cerebro está adaptado para ver el cielo azul. Sacar esa opción y pensar en otra cosa para hacer que la imagen fuese hermosa fue un desafío interesante durante toda la producción”, comenta Cram.

6. Inspiración en comics belgas y franceses

La extensa tradición de cómics europeos fue una importante fuente de inspiración a la hora de crear la estética visual de la película.

“Me encantan los cómics franceses y belgas. Y desde el punto de vista estilístico, me pareció algo divertido de volcar en nuestro mundo, algo que no se había hecho nunca. Encajaba muy bien con el concepto de aventura sensacionalista. Así que combinamos los dos estilos”, explica el director.

7. Un legado de aventuras

‘Un mundo extraño’ aspira a continuar la tradición marcada por las obras de célebres narradores como Julio Verne, H.G. Wells, Sir Arthur Conan Doyle.

“Ese fue el nacimiento de la historia de grandes aventuras en forma de novela. King Kong es un buen ejemplo del cine en el que hay un grupo de exploradores que encuentran un mundo oculto. Yo quería evocar esa película”, concluye el productor Roy Conli.

