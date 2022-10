She Hulk y Daredevil se enfrentan con la ley y los puños

Fotograma del octavo capítulo de la serie ‘She Hulk’, donde aparece el personaje Daredevil. Foto: imbd.com

Fernando Criollo. (I)

La serie ‘She Hulk: defensora de superhéroes’ sorprendió a los fans de Marvel en el estreno del octavo capítulo con el arribo de un conocido personaje del comic.

El actor Charlie Cox vuelve a vestir el traje de Daredevil y se suma a la producción de ‘She Hulk’ en el penúltimo capítulo de la primera temporada.

Cox le dio vida a este superhéroe y su alter ego Matt Murdock en una serie de Netflix que terminó en 2017 después de tres temporadas en la plataforma.

Disney decidió darle una nueva oportunidad a Cox y su versión de Daredevil e integrarlo en el Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

El Daredevil de Cox ya tuvo un primer cameo en ‘Spider-Man: No Way Home’ (2021). Ahora, hace su entrada oficial al UCM en la serie en la que Tatiana Maslany interpreta a Jennifer Walters, una abogada que se convierte en She Hulk.

El personaje conocido también como el ‘Hombre sin miedo’ y She Hulk intercambian algunos diálogos y golpes en el capítulo estrenado este 6 de octubre del 2022 en la plataforma Disney+.

She Hulk se enfrenta a Daredevil

El primer encuentro y enfrentamiento entre She Hulk y Daradevil sucede en los tribunales de justicia. Walters se presenta como la abogada de Eugene Patilio, un hombre que pretende ser un superhéroe que se hace llamar Rana Saltarina.

Él decide demandar a Luke Jacobson (Griffin Mathews), un sastre especialista en superhéroes, por supuestas fallas en el funcionamiento de su traje.

Para defender el caso, Jacobson decide acudir a Matt Murdock, un abogado con discapacidad visual que adopta la identidad del justiciero conocido como Daredevil.

Después de ese primer encuentro, She Hulk y Daredevil vuelven a enfrentarse a golpes en la terraza de un edificio en una escena marcada por la acción.

La disputa entre los dos superhéroes se transforma en una causa común cuando descubren el malentendido que los hizo enfrentarse.

Daredevil genera reacciones

El regreso del Daredevil de Cox generó reacciones divididas entre los fans de Marvel y del personaje. Muchos usuarios de redes sociales celebran el regreso de Cox y su personaje, otros son más críticos sobre los cambios que se han producido en relación a la serie de Netflix.

Lo primero que llamó la atención fue la apariencia del personaje. En ‘She Hulk’, Daredevil aparece con un traje rojo y dorado, más cercano a las primeras versiones del comic.

Otros detalles que han generado comentarios son las nuevas habilidades acrobáticas del personaje y la tensión sexual que se genera entre Daredevil y She Hulk.

El personaje de Cox volverá a aparecer en el noveno y último capítulo de la primera temporada de ‘She Hulk’. Matt Murdock alias Daredevil protagonizará su propia serie anunciada para el 2024.

Visita nuestros portales: