Shawn Mendes y Helena Gualinga capturaron la atención de medios internacionales, convirtiéndose en las personas con más comentarios de principios de 2025.

La conexión entre el famoso cantante canadiense y la activista ecuatoriana es objeto de especulación desde que fueron vistos juntos en varios lugares emblemáticos de Sudamérica, como Cusco y Machu Picchu.

¿Quién es Helena Gualinga?

Helena Gualinga nació el 27 de febrero de 2002 en la comunidad Kichwa Sarayaku, Pastaza; es hija de la activista Noemí Gualinga y del biólogo sueco Anders Sirén.

Desde pequeña, ha estado expuesta a la lucha por la protección de su territorio.

A sus 22 años, Gualinga se destaca como una de las voces más influyentes entre los jóvenes activistas ambientales. Ha participado en eventos internacionales como la COP25 y el Foro Económico Mundial en Davos, donde llevó el mensaje sobre los efectos devastadores del cambio climático y la deforestación en las comunidades indígenas.

Su trabajo incluye la educación de jóvenes sobre la importancia de preservar el ambiente y los derechos humanos, utilizando su propia historia como ejemplo.

¿Quién es Shawn Mendes?

Shawn Mendes comenzó su carrera en 2013 al subir versiones de canciones a la plataforma Vine. Esta estrategia lo catapultó a la fama, atrayendo la atención de importantes figuras de la industria musical como Andrew Gertler. También, del sello Island Records, con quien firmó poco después.

Su primer sencillo, Life of the Party, que presentó en 2014, alcanzó el puesto 24 en el Billboard Hot 100, convirtiéndolo en el artista más joven en debutar en el Top 25.

Su álbum debut, ‘Handwritten’, estrenado en 2015, debutó en el número uno tanto en EE.UU. como en Canadá. Este éxito fue seguido por su segundo álbum, ‘Illuminate’, que incluyó éxitos como Treat You Better y There’s Nothing Holdin’ Me Back.



Shawn Mendes y Helena Gualinga son más que amigos, según People

Recientemente, la revista People en español publicó un artículo que confirmaba la relación, mencionando que Mendes comenzó el año “con un toque romántico en Sudamérica“.

Las imágenes de la pareja disfrutando de su viaje desataron rumores sobre un vínculo más allá de la amistad. En redes sociales, los fanáticos compartieron videos donde se les ve abrazándose y hasta compartiendo un beso en Machu Picchu, lo que avivó aún más las especulaciones sobre su romance.

Aunque ni Mendes ni Gualinga han confirmado oficialmente su relación, las evidencias fotográficas y los testimonios de quienes los han visto juntos sugieren que están disfrutando de una etapa romántica.