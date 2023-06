Actriz Shannen Doherty afirmó que su cáncer hizo metástasis en el cerebro

De acuerdo con un video publicado en redes sociales, el cáncer habría llegado a su cerebro. Foto: Instagram: @theshando / Warner Bros

Shannen Doherty, la actriz de las populares series estadounidenses 'Charmed' y 'Beverly Hills, 90210', publicó en sus redes sociales una noticia que conmocionó a sus seguidores y al mundo del espectáculo.

De acuerdo con un emotivo video publicado en Instagram, su cáncer de mama, que le diagnosticaron por primera vez en 2015, se expandió a su cerebro.

En el clip se puede observar a la actriz de 52 años sometiéndose a un tratamiento con radiación. Según la descripción de la publicación, el proceso implica que los pacientes usen una máscara que mantiene la cabeza inmóvil durante el tratamiento para que los láseres puedan golpear el tumor con la mayor precisión posible.

"El 12 de enero tuvo lugar la primera ronda de radiación. Mi miedo es obvio. Soy extremadamente claustrofóbica y estaba pasando por mucho en mi vida", explicó de manera adicional.

La noticia llega tan solo unos meses después de que se conociera que su matrimonio con el fotógrafo Kurt Iswarienko había terminado definitivamente. Según le dijo su representante a la agencia de noticias Associated Press, la actriz no quería separarse. No obstante, las diferencias entre los dos hicieron que fuera algo inevitable. "Desafortunadamente, sintió que no le quedaba otra opción", explicó el portavoz.

Cabe resaltar que Doherty ha luchado contra el cáncer durante ocho años.

Le diagnosticaron cáncer de mama por primera vez en 2015, después de que dice que su perro Bowie comenzó a "olfatear obsesivamente" su costado. Por otro lado, para 2016, el cáncer se había extendido a sus ganglios linfáticos y tuvo que someterse a más sesiones de quimioterapia.

