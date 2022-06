Infidelidad de Piqué provocará separación con Shakira, afirma medio español

La ruptura amorosa se debería a que Piqué le fue infiel a la cantante. Foto: Europa Press

Diario El Tiempo de Colombia

La pareja lleva una relación sin matrimonio, en la cual el futbolista y la cantante han tenido dos hijos: Milán, que nació en 2013 y Sasha, nacido en 2015, pero ahora los rumores de ruptura se hacen fuertes y algunos señalan que es por causa de una infidelidad del defensa del Barcelona.

De acuerdo con la exclusiva de El Periódico, el jugador del FC Barcelona le fue infiel a la colombiana. “La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar”, asegura el medio español.

La pareja, que tiene 10 años de diferencia y que comparte la fecha de cumpleaños, estaría separada hace un tiempo, pues el futbolista lleva varios días viviendo en su casa de soltero en Barcelona, situada en la calle Muntaner con Plaza Adrià. Según el informativo, los vecinos lo han visto entrar y salir con frecuencia del lugar.

Además, señalan que lo han visto muy activo de fiesta en clubes de la noche barcelonesa con su gran amigo Riqui Puig y su grupo de amigos y amigas.

​La colombiana, por su parte, estuvo hace poco de visita con sus hijo Milán y Sasha en Nueva York.

Lo cierto es que Piqué casi no aparece en las redes sociales de Shakira y viceversa, lo que reaviva el debate. La última aparición juntos en redes sociales fue en marzo. Por otro lado, la cantautora barranquillera viajó a Ibiza dos veces en mayo acompañada de sus hijos, pero sin su pareja.

Incluso, la artista había celebrado en redes sociales el hito del futbolista al llegar a los 600 partidos con la camiseta del FC Barcelona.

¿Mensajes subliminales?

El ultimo lanzamiento musical de la cantante también ha llamado la atención, pues el hit Te Felicito, junto a Rauw Alejandro, deja abiertas las dudas respecto a la relación del catalán y la artista.

“Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda; con tu papel continúa, te queda bien ese show”, dice la canción, frases han sido asimiladas por la prensa como una señal de la ruptura.

La letra de la canción también dice: “Esa filosofía barata no la compro, lo siento, en esa moto ya no me monto; la gente de dos caras no la soporto; yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos; tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos; los tengo rojos de tanto llorar por ti; y, ahora, resulta que lo sientes; suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, que bien actúas”, por lo que señalan que el subtexto sería el desamor.