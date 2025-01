La 67ª edición de los Premios Grammy se aproxima y promete ser un evento lleno de emoción y talento. Este año, Beyoncé lidera las nominaciones con un impresionante total de 11 menciones; logró ese hito gracias a su innovador álbum ‘Cowboy Carter‘.

Las más nominadas a los Premios Grammy

Beyoncé lidera con 11 nominaciones, seguida de Charli XCX, Billie Eilish, Kendrick Lamar y Post Malone con siete cada uno. En la contienda por el Álbum del Año, se destacan títulos como ‘The Tortured Poets Department‘ de Taylor Swift, y ‘Hit Me Hard and Soft’ de Billie Eilish.

¿Quiénes se presentarán en los Grammy?

Entre los artistas confirmados para presentar sus éxitos en el escenario se encuentran Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Charli XCX y la icónica Shakira.

Te dejamos la lista completa:

Benson Boone

Billie Eilish

Chappell Roan

Charli XCX

Doechii

RAYE

Sabrina Carpenter

Shakira

Teddy Swims

¿Cuándo serán los Premios Grammy?

Me estoy preparando para los Grammy escuchando los nominados por mejor grabación del año 💘🎶 ¿Quién ganará? #GrammysHBOMax pic.twitter.com/7DmHdXxAuc — Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) January 31, 2024

Los Premios Grammy se verán en Ecuador

La gala de los Grammy comenzará a las 20:00. TNT se enlazará una hora antes para mostrar el ingreso de las estrellas.

Un ecuatoriano nominado a los Grammy

La edición 67 resulta especial para los ecuatorianos tras la nominación de Antonio Vergara. Este artista hizo historia al convertirse en el primer tricolor nominado a los prestigiosos Grammy estadounidenses.

También se convirtió en el primer hispanoamericano en competir en la categoría de Mejor Álbum de Blues Contemporáneo.