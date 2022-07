Serie de Dragon Ball Super regresará en 2023

Tras su estreno en 2015, Dragon Ball Super llegó a su fin en 2018 después de 131 episodios. Pese a que la serie había terminado, los rumores apuntan a que habrá nuevos episodios en 2023. Este domingo 10 de julio de 2022 le contamos los detalles.

Según el usuario de Twitter @DBSChronicles Dragon Ball Super tendrá una continuación. "Puedo confirmar: 1. Los episodios semanales de Dragon Ball ambientados después del Arco de la Supervivencia Universal están en producción. El anime volverá en 2023. 2. La nueva película de Dragon Ball después de Super Hero se encuentra actualmente en preproducción. Toei planea lanzar nuevas películas cada dos o tres años. Eso es todo por ahora", publicó en la red social.

Tal como señala CBR, por el momento no se sabe si la continuación adaptará la Saga del Prisionero de la Patrulla Galáctica o la Saga del Superviviente Granolah.

I can confirm:



1. Weekly Dragon Ball episodes set after the "Universe Survival Arc" are in production. Anime will be back in 2023.



2. NEW DB Movie after SH is currently in pre-production. Toei is planning to release movies once in 2-3 years.



That's all for now. pic.twitter.com/KJzol2P3Jw