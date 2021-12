Así puede seguir en vivo a Papá Noel entregando regalos por todo el mundo

Cada Navidad, el Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (Norad), una organización conjunta de los Estados Unidos y Canadá, se encarga de hacer un curioso seguimiento a Papá Noel.

Durante el año, Norad es el responsable de proteger los cielos del país estadounidense y canadiense.

Sin embargo, tiene como tradición, en vísperas de Navidad, activar un sistema de rastreo que puede seguir a Santa.

Su recorrido, como no podía ser de otro modo, empieza en el Polo Norte.

Según la cadena de noticias ‘CNN’, el rastreo se puede hacer por medio de Amazon Alexa, OnStar y el motor de búsqueda Bing.

No es un secreto para nadie que durante el 24 y 25 de diciembre los niños del mundo tienen la esperanza de recibir uno que otro regalo. La señal de que se acerca ese momento es la llegada de Santa Claus.

En el imaginario popular se piensa en un hombre ‘bonachón’ que sobrevuela las ciudades del mundo para repartir regalos que ha construido él mismo con apoyo de los elfos, los cuales trabajan en un taller de la parte más recóndita y mágica del Polo Norte.

Así que, con ayuda de la tecnología, Norad muestra el trayecto del navideño hombre en el sitio web o recibe llamadas en el comando.

“Debido a preocupaciones de covid-19, el Centro de Operaciones de Seguimiento de Santa de Norad tendrá menos operadores telefónicos, por lo que las personas que llamen y no se comuniquen con un voluntario escucharán una grabación actualizada regularmente sobre la ubicación actual de Santa”, se lee en el comunicado de prensa de Norad.

