Sebastián Yatra vive un año de logros en la música y el cine

Fernando Criollo. (I)

Pese a la pandemia, el 2021 ha sido un año de giras, nominaciones, premios y nuevos proyectos en la música y el audiovisual para Sebastián Yatra.

Después de completar una intensa gira por los Estados Unidos junto a Ricky Martin y Enrique Iglesias, el artista colombiano se tomó unos minutos para compartir los detalles de sus más recientes proyectos.

“No siento que me falte nada, y es que prefiero enfocarme más en todo lo que está pasando, que es increíble. Me siento pleno y agradecido con cada oportunidad”, dijo el artista en un encuentro virtual con medios de América Latina.

Tacones rojos es el título de su último sencillo que se publicó con un video protagonizado por la actriz española Clara Galle, filmado en el Palacio Fernan Nuñez de Madrid y codirigido por el propio Yatra junto con Daniel Durán.

“Siempre me inspiro mucho en nombres y apellidos para hacer mis canciones y Tacones rojos no es la excepción”, dice sobre una canción que la percibe atemporal. “Siempre es bonito que haya un rayo de luz que entre por la ventana y que te tira para arriba y me parece bonito dedicarle esta canción a ese sentimiento”.

Desde su lanzamiento, el tema ocupó el número uno en las radios nacionales durante dos semanas consecutivas. “No puedo estar más agradecido con Ecuador por lo que han hecho con mi música a lo largo de estos años”, dijo con la promesa de visitar el Ecuador durante su próxima gira que prepara para el 2022.

Este año, el artista de 27 años recogió premios en el MTV Europe Music Award, así como en Los 40 Music Awards, Kid’s Choice Awards México y otros. Embarcado aún en la gira junto a Ricky Martin y Enrique Iglesias, su ausencia se hizo notar en la ceremonia de entrega del Grammy Latino, en la que alcanzó su octava nominación con el tema Adiós.

En el evento en el que sí pudo estar presente fue en la premier de la nueva película de Disney ambientada en un pueblo mágico de Colombia titulada ‘Encanto’. En esta producción, Yatra fue invitado por el director y compositor Lin-Manuel Miranda para interpretar uno de los temas musicales de la cinta llamado Dos oruguitas.

“Nunca me emocioné tanto al punto que perdí un poco el control y me puse a llorar de alegría como un niño chiquito”, dijo el artista sobre las sensaciones que le provocó el filme que llegará a los cines a partir del 25 de noviembre.

Esta película se suma a una lista de proyectos con los que parece ir afianzándose en la actuación. En 2018 prestó su voz al Yeti llamado Migo en el doblaje al español de la cinta ‘Pie Pequeño’ y al año siguiente le dio voz al personaje de Jesper en ‘Klaus’.

De la actuación de voz, Yatra pasará a la acción en la primera serie musical de Netflix en España ‘Érase una vez… pero ya no’, que tiene previsto su estreno para el próximo año.

“Si no hubiera sido músico me hubiera dedicado a la actuación seguramente. La actuación me genera mucha emoción. Cuando me enteré que iba a haber una película inspirada en Colombia me emocioné mucho y tenía ese sueño de poder ser parte y estoy agradecido de que me hayan llamado. Tengo por ahí un par de otros proyectos vinculados a la actuación y espero dar lo mejor de mí para que ustedes también lo disfruten”, dijo el artista sobre su expectativa en el audiovisual.

Con un nuevo álbum en camino, Yatra vive uno de los mejores años de su carrera en los que ha dado muestras de versatilidad creativa, mientras prueba su talento en otras áreas del entretenimiento.

“Es importante encontrarle ese gozo y no perder el niño interno, no importa cuánto tiempo pase, siempre hay que seguir haciendo cosas que me emociones y me saquen una sonrisa. Son ocho años de muchos shows y siempre espero tener la inspiración para hacer buena música y que la gente se conecte con ella. Mi meta principal es cada día ser mi mejor versión y gozar del éxito siendo una buena persona que trabaja fuerte por lo que sueña”, aseguró.