La conmoción en Colombia por el fallecimiento de la reconocida actriz Sandra Reyes, a los 49 años, no cesa. Reyes, conocida y querida por su papel como la doctora Paula en la telenovela Pedro el Escamoso, falleció el 1 de diciembre de 2024, tras una larga batalla contra el cáncer de seno, enfermedad que había mantenido en secreto hasta sus últimos días.

La actriz comenzó su carrera a temprana edad. A lo largo de sus tres décadas en la televisión, se destacó no solo por su papel en esta novela, sino también por otros personajes memorables como Amparo Cadena en El Cartel de los Sapos y Aracely Urán en la serie Rigo, donde interpretó a la madre del ciclista Rigoberto Urán.

Su habilidad para dar vida a personajes complejos le valió un lugar especial en el corazón del público colombiano y latinoamericano.

La última aparición de Reyes en televisión fue especialmente significativa; su personaje murió de cáncer, un trágico paralelismo con su propia vida.

Sandra Reyes aceptó su enfermedad

Reyes fue diagnosticada con cáncer de seno hace aproximadamente un año. A pesar de su enfermedad, mantuvo un perfil bajo respecto a su estado de salud, compartiendo solo con su círculo más cercano los detalles de su tratamiento.

En sus últimos días, estuvo rodeada de familiares y amigos, quienes confirmaron que estaba lista para despedirse.

Aura Helena Prada, la amiga más cercana a Sandra, habló sobre cómo fueron los últimos días de la actriz con su enfermedad.

Aura Prada: ‘Sandra se fue en paz’

En una conversación con la Revista Vea, Prada afirmó que “Sandra se fue muy en paz”. “Hizo todo un proceso de aceptación de su enfermedad y se fue tranquila, se fue en paz, se fue queriendo ir, o sea, estaba lista para partir, había hecho todo lo que ella consideraba que tenía que hacer”, mencionó la también actriz.

Aura Helena Prada, la amiga más cercana de Sandra Reyes, expresó:

“He pensado mucho en estos días porque pasé por todo con Sandra; el proceso de frustración, de angustia, de negación, de pelea. Estuve brava con ella, porque de alguna manera uno siempre quiere tener el control de las cosas (…) pero comprendí cuando me dijo: ‘Hice las cosas como yo consideraba que tenía que hacerlas’, y ella estaba en paz con eso”, confesó en entrevista.

Aura y Sandra, ‘una relación íntima como hermanas’

“Pedíamos que fuera pronto por su situación y por los dolores que estaba padeciendo y porque ella ya había expresado que estaba lista y que se quería ir y que aceptaba ese proceso”, aseguró Prada.

Aura Helena mencionó que estaba fuera del país, pero pudo regresar a Colombia para despedirse de su mejor amiga.

“Cuando yo me despedí, Sandra, el sábado en la noche, me regaló un momento muy bello, de paz, de tranquilidad y me fui tranquila. Creo que Sandra me preparó para la muerte de otros seres queridos. Creo que ya me deja una gran lección en eso”, dijo.

“Digamos que a nivel de vida en general, esa lealtad consigo misma, me hizo ver la muerte de una manera muy, muy diferente y lo agradezco porque me reconcilié con esa idea de morir”, añadió quien dio vida al papel de Mónica Ferreira en Pedro el Escamoso.

Las actrices mantenían una “relación íntima como hermanas”, a decir por Aura. En la novela en la que compartieron, por irónico que parezca, sus personajes eran rivales.