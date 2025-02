La legendaria cantante y pianista estadounidense Roberta Flack murió el 24 de febrero de 2025 a los 88 años. Conocida por su voz suave y emotiva, Flack dejó una huella profunda en el mundo del soul y el R&B.

Roberta Flack nació el 10 de febrero de 1937 en Black Mountain, Carolina del Norte, y creció en un entorno musical en Arlington, Virginia. Su madre, organista de la iglesia bautista, influyó en su amor por la música desde temprana edad.

A los 15 años, Flack recibió una beca completa para estudiar música en la Universidad Howard, donde comenzó a forjar su carrera artística.

La carrera de Flack despegó cuando fue descubierta por Les McCann mientras cantaba en un club de jazz en Washington D.C. En 1968, firmó con Atlantic Records, lo que marcó el inicio de una serie de éxitos que la catapultaron a la fama.

Las canciones más famosas de Roberta Flack

Entre sus canciones más conocidas se encuentran “The First Time Ever I Saw Your Face”, “Killing Me Softly with His Song” y “Feel Like Makin’ Love”. Además, sus duetos con Donny Hathaway, como “Where Is the Love” y “The Closer I Get to You”, se convirtieron en clásicos del género.

El legado de Roberta Flack es inmenso. Fue pionera en el subgénero del R&B conocido como quiet storm y ganó dos Premios Grammy a la Grabación del Año consecutivamente en 1973 y 1974.

En 2022, Flack anunció que padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que afecta el sistema nervioso. Su fallecimiento marca el final de una carrera brillante y un legado que perdurará en la música contemporánea, en el pop, y el Rithm and Blues en específico.