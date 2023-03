Ricardo Montaner arremete contra programa de TV por su nieta

Evaluna junto a su padre Ricardo Montaner y su esposo Camilo. Foto: Inatagram @montaner

Carolina Vasco (I)

Ricardo Montanerexpresó su enojo y frustración después de que el programa de televisión 'Despierta América' (Univisión) transmitiera imágenes y un video de su nieta, Índigo, sin el permiso de la familia.

Postura protectora

Montaner, quien es conocido por su postura protectora en lo que respecta a su familia, tomó medidas inmediatas para defender la privacidad de su pequeña nieta.

De acuerdo con el portal digital peopleenespanol.com, el programa 'Despierta América' compartió un video mostrando a Camilo y Evaluna saliendo por las calles de Miami. Se observa a la joven madre cargando a la niña en brazos y mostrando una parte de su rostro.

Ricardo Montaner en Instagram

El cantante venezolano respondió a la publicación del programa 'Despierta América'. "No es ético... Ustedes no son un programa de chismes o si? @despiertamerica. Los Montaner cuidamos a nuestros niños del ojo público. Solo por protección". Y esto no quedo allí, más adelante señaló: "Vivimos en un mundo cruel y ellos necesitan estar lo más protegidos posible... gracias por contribuir a nuestra ganada intimidad".

Desde que nació su pequeña nieta, Ricardo Montaner ha mostrado protección y mucho cariño por ella. De hecho, el año anterior, a los pocos días de nacida, sostuvo: "Apenas hace unos días que nació y ya enfrentamos nuestra primera separación, la extraño y apenas hace un rato que la dejé en su casa con sus padres".

Evaluna y Camilo

El 8 de febrero de 2020, Evaluna contrajo matrimonio con el cantante colombiano Camilo Echeverry. El 13 de octubre de 2021 se hizo público el embarazo de la actriz y cantante venezolana, y el 6 de abril de 2022 nació su hija Índigo.

