Owen Cooper, la sensación del momento por ‘Adolescencia’ de Netflix, vivió uno de los episodios más emotivos de su carrera antes de recibir su primer Emmy y convertirse en el actor más joven en obtener este galardón.

Originario de Warrington, Inglaterra, Cooper pasó de soñar con ser futbolista a convertirse en el ganador más joven de un premio Emmy. Su talento en la pantalla y la pasión por la actuación lo llevaron a protagonizar la serie que rompió récords de audiencia en la plataforma, convirtiéndolo en una de las promesas más sólidas de Hollywood, según El Nuevo Día.

🎬 Owen Cooper y su ascenso meteórico

Con tan solo 15 años, Cooper derrotó a grandes figuras de Hollywood como Javier Bardem y se consagró como Mejor actor de reparto en una miniserie. Desde sus primeros pasos en ‘The Drama Mob’, una pequeña escuela de actuación en Inglaterra, mostró dedicación y disciplina. Su papel de Jamie Miller en ‘Adolescence’, un adolescente envuelto en un crimen, exigió largas jornadas de rodaje y una madurez poco común en su edad. La crítica internacional elogió su desempeño, mientras Netflix celebraba que su serie superara a otros fenómenos como ‘Stranger Things’.

🌟 El encuentro que lo dejó sin palabras

Antes de la gala, Owen Cooper vivió un momento que quedará grabado en su memoria: conocer a su ídolo, Jake Gyllenhaal. Mientras grababa una promoción para Netflix, el joven actor se encontró cara a cara con Gyllenhaal. “Dios mío, Dios mío”, repetía Cooper, cubriéndose la boca con sus manos, según La Nación. El abrazo, las fotos y el regalo de un pequeño pato de la suerte sellaron un encuentro lleno de emoción. “Un honor y un privilegio conocer a un ícono del juego como Jake, nunca lo olvidaré”, escribió en Instagram.

🏆 De la sorpresa al triunfo

La noche de los Emmy 2025, Cooper subió al escenario del Peacock Theater de Los Ángeles con su galardón en mano. “Si escuchas, te concentras y sales de tu zona de confort, puedes lograr cualquier cosa en la vida. Todo es posible”, declaró el actor, visiblemente emocionado. Desde su humilde origen hasta este momento histórico, Owen Cooper demostró que la pasión y el esfuerzo pueden abrir puertas inesperadas en la industria del entretenimiento.

