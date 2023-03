Político pide prohibir la canción Suegra de Romeo Santos

El político Víctor Pavón en declaraciones para los medios de su país. Foto: Twitter @victorrpavon

Redacción Elcomercio.com

El político Víctor Pavón solicitó a la Procuraduría General y a la Comisión Nacional de Espectáculos Público y Radiofonía de República Dominicana la prohibición para reproducir la canción Suegra de Romeo Santos en las estaciones radiales de su país.

Pavón argumento que la letra de esta canción es ofensiva y ataca directamente hacia la integridad física, psicológica y moral de las mujeres.

Los seguidores del artista expresaron su malestar a través de redes sociales. Consideran a esta petición como una "tontería" que, de aplicarse, debería vetar a otras miles de canciones con letras similares.

El cantante dominicano, Romeo Santos, respondió de forma indirecta a estas declaraciones con un mensaje en su cuenta oficial de Instagram. Santos destacó la jocosidad, la creatividad y el humor negro en la cultura dominicana.

La letra es debatida por frases como:

"Descubrí nuestro problema, no fue efecto, es cuarentena, era tu maldita madre de metiche y bochinchera, yo que fui tan bondadoso".

"Le abrí las puertas de mi hogar, pero si yo me descuido, te hace ponerme el divorcio.Y no me diga mamá te quiere, porque tiene un doctorado en joderme, es evidente tu corazón me gana y la bendita bruja no quiere vernos feliz".

"En su cumpleaños le voy a hacer un regalo, un buen cafecito, pero envenenado, cuando se desmaye la monto en mi carro y de una barranca pa' bajo, que se la lleva el diablo".

Anthony Santos, ​conocido artísticamente como Romeo Santos, visitó el país hace poco. El cantante brindó un concierto el sábado 25 de febrero de 2023 en el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito.

