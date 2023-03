Pancho Terán y sus familiares trabajan en un proyecto ambicioso

Pancho Terán es un artista ecuatoriano con una gran trayectoria en el medio musical. Foto: instagram @panchoteranmusic

Pancho Terán y su familia gestionan un proyecto corporativo. La semana pasada la familia Terán celebró su récord Guinness. El reconocimiento fue en la categoría de 'The Most Family Members in a Musical'. En español, 'El mayor número de miembros familiares en un musical'.

Proyecto corporativo

¿De qué se trata?

La idea es que esto se vuelva una empresa familiar y porque no, con socios foraneos también. Poder formalizar y canalizar todos estos esfuerzos, acciones e ideas que vienen de diferentes lados de la familia. Buscamos ordenarlos y darles valor agregado.

¿Estas ideas se convertirán en productos?

Así es, productos consumibles en diferentes segmentos del mercado como talleres, clases de teatro, música, entre otros. Sin dejar de lado la producción de eventos privados, musicales, grandes producciones como obras de corte mundial.

¿Cuál sería el objetivo principal de este proyecto corporativo?

Fomentar el crecimiento artístico de quienes quieran experimentar en la música y los escenarios artísticos.

El arte en familia

¿Qué significo para usted trabajar junto a 36 miembros de su familia en 'Jesucristo Superstar'?

Fue una experiencia maravillosa, porque siendo tantos, cada uno con su 'micro' mundo y sus familias, nos vemos ralativamente poco. Entonces estos espacios son un regalo para encontrarnos y compartir no solo el rigor del ensayo, que es duro, sino también momentos de sano esparcimiento, de risas, chistes y anécdotas.

¿Es un espacio de aprendizaje familiar?

Sí, porque en cada ensayo te enfrentas a nuevos retos que demanda el personaje y el director. Ver a los más chiquitos maravillarse con los más grandes a la hora de actuar es, sin duda alguna, un momento que importante. Luego, encontarlos por ahí emulando a los más grandes es maravilloso, es asi como se les activa el gen del arte y como también aprenden el oficio.

