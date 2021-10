El nuevo Superman será bisexual en el más reciente cómic de DC

Superman será bisexual en la nueva entrega de los cómics de DC que se publicará el próximo 9 de noviembre, anunció este 11 de octubre del 2021 la editorial en un comunicado.

Jon Kent, que es hijo de Clark Kent y Lois Lane, es el personaje detrás de esta novedosa identidad de Superman.

DC Comics detalló que, como su padre, Jon Kent también es reportero, y explicó que este personaje entabla una amistad con un compañero periodista llamado Jay Nakamura con quien, posteriormente, empezará una relación romántica.

La editorial compartió una imagen en internet en la que Kent y Nakamura aparecen dándose un beso.

Just like his father before him, Jon Kent has fallen for a reporter 💙 Learn more about the story to come in SUPERMAN: SON OF KAL-EL #5: https://t.co/bUQAsos68o #DCPride pic.twitter.com/wfQPc3CEVD