Conciertos con música para todos los gustos, teatro para grandes y chicos, y recorridos por lugares emblemáticos de la ciudad se realizarán durante la última quincena de julio de 2024.

Más noticias

Música: Morat cantará en Quito

La banda colombiana de pop Morat cantará este 20 de julio, a las 20:00, en el estadio Olímpico Atahualpa. Las entradas siguen a la venta, a excepción de General y Vip que están agotadas.

Morat tiene un largo listado de temas favoritos: Besos en guerra, Porfa no te vayas, Aprender a Quererte, Cuando nadie ve, No se va, Acuérdate de mí.

Teatro en la agenda de julio

‘Libres’ llegará este 18 de julio de 2024, a las 11:00, el auditorio de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador.

El monólogo está basado en la historia de Efraín Segarra, Paúl Rivas y Javier Ortega, equipo periodístico de EL COMERCIO que fue secuestrado y posteriormente asesinado por disidentes de la guerrilla en la frontera norte de Ecuador; explora los riesgos que afrontan los comunicadores, especialmente, en América Latina.

El ingreso es gratuito; para reservar la invitación, el público en general puede escribir un mensaje con su nombre y la función a la que desee asistir a @nosfaltan3 (X) o a la cuenta de Instagram @teatrodelapandemia.

Posteriormente, el monólogo escrito y protagonizado por el artista ecuatoriano Pablo Tatés Anangonó, bajo la dirección de la reconocida directora y actriz ecuatoriana Alejandra Albán Araujo, se presentará los viernes 19 de julio y 26 de julio, en la Sala Zero no Zero de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. USD 8.

Un concierto de hip-hop en Quito

Don de Gente presentará, el 25 de julio, en el Teatro Variedades, ‘Legado’; se trata de su último

álbum de estudio, “un material sólido que se levanta sobre las raíces del hip-hop”.

Exposiciones con acceso gratuito

La agenda cultural de este fin de semana también contempla exposiciones en diferentes centros culturales de la ciudad.

En el Centro de Arte Contemporáneo, ubicado en la calle Montevideo y Luis Dávila, se estrenó la exposición ‘Arte Superlativo de Japón’, curada por Yuji Yamashita.

La muestra, que estará abierta hasta el 11 de agosto, centra su atención en la habilidad técnica y la creatividad extraordinaria de 13 artistas japoneses.

El centro abre sus puertas de miércoles a domingo, de 10:00 a 17:30; la entrada es gratuita.