Música, teatro y mucho más contempla la agenda cultural de este 29 y 30 de noviembre, y 1 de diciembre de 2024 en Quito. La diversión arrancará con el concierto de Tierra Canela.

Tierra Canela celebra su cumpleaños número 25

Para esta noche, desde las 20:30, está previsto el concierto de Tierra Canela. Con esa velada bailable, la agrupación ecuatoriana celebrará sus bodas de plata.

El show se realizará en el Teatro San Gabriel; contará con artistas invitados.

Un concierto de rock and roll en la Casa de la Música

A las 20:00 arrancará ‘Rock and Roll bajo las Velas’; será este 30 de noviembre, en Casa de la Música. Los asistentes disfrutarán de los éxitos de Elvis Presley, The Beatles, The Beach Boys, Ray Charles, Jerry Lee Lewis, entre otros.

La sal quiteña llega al Teatro San Gabriel

Para este 1 de diciembre, a las 17:00, José Pacheco y Santiago Naranjo se reunirán en Centro Cultural Casa Toledo para protagonizar la obra ‘Entre Estampas, Risas y Apagones’.

Ambos artistas pondrán su ingenio y picardía para develar y comentar los últimos acontecimientos políticos ocurridos en el país.

Teatro en el Patio de Comedias

Para este 29 de noviembre, a las 19:00, se presentará la obra ‘Killa y las Estrellas’; narra un viaje por las leyendas de diferentes culturas ecuatorianas, combinando teatro de sombras y tradiciones ancestrales.

El 30 de noviembre, a las 19:00, en cambio, se presentará ‘Mujer de Piedra’, un poderoso monólogo de Doña Luz, que refleja los desafíos de la migración campesina en América Latina.