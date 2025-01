Varias mujeres acusan al escritor y guionista Neil Gaiman, autor del cómic ‘The Sandman’, de agresión sexual en un artículo publicado por la revista New York Magazine. Estos testimonios se suman a las acusaciones vertidas en su contra en el mismo sentido en 2024.

Gaiman es uno de los autores de ficción más reconocidos de su generación, con obras como ‘Good Omens’ o ‘American Gods’, que han sido llevadas a la televisión. El año pasado estuvo señalado por varias mujeres en el podcast ‘The Tortoise’, según señala la revista Varietty.

El artículo publicado ahora incluye el testimonio de algunas de estas mujeres y añade nuevas víctimas. Ocho mujeres cuentan su caso a la revista New York Magazine, pero en total son 12 las que han acusado al escritor.

Los relatos de las mujeres coinciden en describir prácticas de sexo duro y sadomasoquistas sin consentimiento. La víctima más joven tenía 18 años cuando ocurrió la supuesta agresión y el resto, entre 20 y 30 años.

Al menos dos de ellas aseguran que las agresiones tuvieron lugar cuando el hijo de Gaiman, entonces menor, estaba presente.

Tras las acusaciones en ‘The Tortoise’, representantes del escritor defendieron que todos los encuentros fueron consensuados. Y que “la degradación sexual, la esclavitud, la dominación, el sadismo y el masoquismo pueden no ser del gusto de todos, pero entre adultos que consienten, el BDSM es legal”.

Al menos dos de las víctimas denunciaron las agresiones a la policía, según ha podido comprobar New York Magazine con las autoridades. Varias de las víctimas han reconocido haber recibido compensaciones económicas y firmar acuerdos de confidencialidad.

Desde que varias mujeres acusaran al escritor en 2024 de agresión, casi todos sus proyectos audiovisuales han sido cancelados. Entre ellos, la tercera temporada de ‘Good Omens’ en Amazon Prime, que terminará con un capítulo de 90 minutos.

Disney detuvo la producción de su adaptación cinematográfica de ‘The Graveyard Book’ y Netflix canceló ‘Dead Boy Detectives’, aunque no está claro si estuvo relacionado con las acusaciones.

The Endless have finally assembled: Introducing Adrian Lester as Destiny, Esmé Creed-Miles as Delirium and Barry Sloane as the Prodigal in the next season of THE SANDMAN.



It’s going to be one Hell of a family reunion. pic.twitter.com/VRbuvUTfu0