Kristin Cabot, directora de recursos humanos de la compañía tecnológica Astronomer, renunció a su cargo tras la polémica que causó un video en la que se la vio junto a Andy Byron, director ejecutivo de la empresa, en un concierto de Coldplay.

La renuncia de Cabot llega días después que Byron también lo hiciera. Las cámaras captaron a ambos durante un concierto de la banda británica Coldplay, en la ciudad de Boston, en Estados Unidos. Las imágenes se viralizaron.

El video muestra a Byron, casado y con hijos, abrazando a Kristin. Tras ser expuestos en las pantallas del estadio, ambos se esconden de la cámara para no participar del popular ‘kiss-cam’ o cámara de los besos, que usualmente enfoca a parejas en este tipo de eventos.

En la grabación, que acumula millones de reproducciones en distintas redes sociales, el cantante de Coldplay, Chris Martin, dice ante el público: “Uy mira a esos dos: O están teniendo una aventura o son muy tímidos“. Con los días se confirmó que fue lo primero.

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM