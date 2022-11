Memes del rímel seco y gorras se viralizan, ¿qué significa?

Imagen referencial. Las redes sociales están infestadas de indirectas con el rímel seco y las gorras. Foto: Pixabay

El Tiempo Colombia y Redacción Elcomercio.com

En estos últimos días se ha vuelto viral en redes sociales que las mujeres compartan historias sobre que el rímel de pestañas se les secó, se dañó o lo cambiaron por otro. Este chiste causó confusión en algunos internautas que no entendieron bien a que se refiere, ya que este tiene un mensaje oculto y no se trata sobre el maquillaje.

Este 'trend' nació luego de que la usuaria de TikTok Sofi Espinoza (@sooofi.er) publicara un poema el pasado 28 de octubre en el que hace la analogía sobre las pestañas y las relaciones de pareja.



“Dicen que cuando el rímel se pone seco y raro hay que tirarlo. ¿Pero, cómo hago? Dependo de mi rímel a pesar de su estado. Fue el primero que mejor resaltó mis pestañas y con el que cada día me sentía más afortunada de tenerlo. Yo me entregué completamente a él y me aferré a la idea de que era el rímel perfecto para mí. Incluso mi madre lo conoció y notó lo lindo que era, pero con el tiempo se deterioró y se puso raro… ”, señala el poema.

De esta forma, varios usuarios de TikTok y Twitter comenzaron a comentar sobre sus experiencias de relaciones amorosas pero utilizando la analogía del rímel. Incluso, la famosa actriz Lina Tejeiro la utilizó para hablar de su exrelación con el cantante Juan Duque.

Los hombres tratando de calcular que carajos es el rimelpic.twitter.com/GMuYB4gxXm — The League + (@LeagueOfi) November 11, 2022

Como era de esperarse, esta situación se prestó para que varias personas hicieran memes sobre el asunto. Por otro lado, unos cuantos hombres se unieron al trend y compararon a las mujeres con las gorras. Sin embargo, la tendencia del rímel es la que predomina entre los usuarios.

¿Qué significan las gorras en esta tendencia?

Al enterarse de la comparación y la referencia, cientos de usuarios publicaron sus indirectas sobre su situación sentimental comparando al rímel como el hombre y la gorra como la mujer.

En este sentido, cuando la tendencia del rímel tomó fuerza, los hombres no se tardaron en sacar su propia indirecta para referirse a las mujeres. Decidieron utilizar la gorra como una comparación de las mujeres.

Las gorras para los hombres son una prenda de vestir que se puede combinar o cambiar cuando se requiera al no ser indispensable para el día a día, esa es la razón por la que utilizan esa referencia.

Por otro lado, muchos han catalogado fuera de lugar estas comparaciones, pero en internet las indirectas no dejan de aparecer y la tendencia sigue tomando fuerza.

