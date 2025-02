Las Damas de Oro representan a Ecuador en una de las competencias musicales más importantes de Latinoamérica: el Festival de Viña del Mar.

El pasado 27 de febrero, gracias a una actuación impecable, llegaron a una de las finales. Katty Elisa, una de las integrantes, viajó con su esposo. Lila Flores, en cambio, llegó a Chile con un peluche. ¿Quién se lo dio? ¿Qué representa?

¿Quiénes son Las Damas de Oro?

Es un trío musical ecuatoriano formado por Katty Elisa, Lila Flores y Mayensi Rivera. Con una trayectoria de casi 30 años en la escena musical, han destacado por su versatilidad al interpretar géneros como baladas, pop, cumbia y folclor.

Su formación como grupo se remonta a 2018, cuando decidieron unir sus voces para crear un espectáculo tributo a las mejores voces del recuerdo.

Han actuado en importantes escenarios tanto en Ecuador como en el extranjero, incluyendo Estados Unidos, Italia, España y Alemania.

¿En qué categoría compiten Las Damas de Oro?

El trío femenino participa, desde el lunes 24 de febrero de 2025, en la categoría Folclórica, con la canción Canto de mi Tierra. Ahora están en la gran final, tras una destacada actuación en la segunda presentación, el pasado 27 de febrero.

Compitieron con Sele Vera y La Pampas, de Argentina, y con Tupay, de Bolivia.

Las Damas de Oro llegaron a la final de Viña del Mar

Las Damas de Oro buscarán la tercera Gaviota de Plata para Ecuador la noche de este 28 de febrero, desde las 19:00 (hora de Ecuador), durante la gran final de la categoría Folclórica.

El trío femenino competirá con Metalengua, de Chile, y Tupay, de Bolivia.

Las Damas de Oro y la tierna historia del peluche de una de sus integrantes

Lila Flores es una de las integrantes del trío femenino. Tiene una larga trayectoria artística. Por su destacada actuación, ha recibido decenas de mensajes de apoyo en sus redes sociales. En ese mismo espacio, Lila compartió una historia que conmovió a sus seguidores.

En Instagram, a través de un video, mostró a una pequeña nutria de color rosa, un regalo de su hija. “Cuando estaba haciendo la maleta, mi hija me dijo: ‘Mami, llévate la nutria para que te acompañe todas las noches y te acuerdes de mí’. Yo no tenía espacio para nada, pero dije: Me la llevo. Puedo sentir cerca a mi hija, la extraño”.