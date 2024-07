Tras conocer la noticia del fallecimiento de la actriz Shannen Doherty, quien murió el 14 de julio de 2024 a los 53 años, sus colegas en ‘Beverly Hills, 90210’ escribieron mensajes emotivos.

Jason Priestly se expresó en su cuenta de Instagram de forma muy cariñosa y emotiva. “Conmocionado y entristecido al enterarme del fallecimiento de mi amiga Shannen. Ella era una fuerza de la naturaleza y la extrañaré. Enviando amor y luz a su familia en esta oscuridad”.

Priestly era el hermano mellizo de Doherty en la famosa serie televisiva de la década de los 90, ‘Beverly Hills, 90210’.

Brian Austin Green, quien también actuó en la serie, dedicó un mensaje, mediante su cuenta de Instagram: “Shan. Mi hermana… Me amaste por encima de todo. Fuiste una gran parte de mi comprensión del amor. Te extrañaré más de lo que sé cómo procesar en este momento. Gracias por regalarme tu presencia”. Austin Green interpretó a David Silver.

Otros compañeros de la serie reaccionaron de esta forma. Su compañera en la serie, Gabrielle Carteris, escribió. “Tan joven, tan triste. Espero que descanses en paz, Shannen. Sé que Luke te estará esperando con los brazos abiertos para amarte”. Su mensaje está acompañado de una imagen del cielo.

Carteris interpretó a Andrea en la serie, filmada en Los Ángeles, California. Luke Perry, a quien se refiere Carteris, es otro de los actores que participó en la serie estadounidense, pero él también falleció en 2019.

La carrera de Shanen Doherty

Doherty, conocida por sus icónicos papeles en series como ‘Beverly Hills, 90210‘ y ‘Charmed‘, perdió su batalla contra el cáncer de mama, una enfermedad con la que había estado luchando durante varios años.

Doherty nació el 12 de abril de 1971 en Memphis, Tennessee. Comenzó su carrera actoral a una edad temprana, apareciendo en series de televisión como ‘Father Murphy‘ y ‘Little House on the Prairie’. Sin embargo, fue su papel como Brenda Walsh en ‘Beverly Hills, 90210‘ el que la catapultó a la fama internacional. La serie, que se emitió desde 1990 hasta 2000, se convirtió en un fenómeno cultural y consolidó a Doherty como una de las actrices más reconocidas de su generación.

Además de su trabajo en ‘Beverly Hills, 90210’, Doherty también es recordada por su papel como Prue Halliwell en la serie de fantasía ‘Charmed’. La serie, que se emitió desde 1998 hasta 2006, sigue siendo popular entre los fanáticos de la televisión y ha mantenido a Doherty en el corazón de muchos espectadores.

A lo largo de su carrera, Doherty también participó en varias películas, incluyendo ‘Heathers’ (1988), ‘Mallrats’ (1995) y ‘Jay and Silent Bob Strike Back’ (2001). Su versatilidad como actriz le permitió desempeñar una variedad de roles tanto en la televisión como en el cine.