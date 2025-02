Kendrick Lamar transforma el hip hop en algo mucho más que solo rimas pegajosas; sus canciones son auténticas obras de arte que exploran temas como la identidad, la lucha y la injusticia social.

Una de ellas sonará en una película de Marvel recién estrenada.

Para los que no saben quién es Kendrick Lamar

Este rapero se gana el corazón de los fanáticos y la crítica con su talento y letras profundas. Nacido en Compton, California, en 1987, transforma el hip hop en algo mucho más que solo rimas pegajosas.

Desde sus primeros álbumes hasta su más reciente trabajo, Kendrick siempre deslumbra por su habilidad para fusionar estilos y contar historias poderosas.

Este genio de la música no es solo un favorito de la gente, sino también de la academia. Kendrick ha arrasado con los premios Grammy a lo largo de los años, llevándose múltiples estatuillas en categorías como Mejor Álbum de Rap y Mejor Canción de Rap.

Su álbum ‘DAMN.’ incluso hizo historia al ganar el Grammy al Mejor Álbum del Año en 2018, un logro increíble para un artista de rap.

Kendrick Lamar regresa al universo Marvel con un temazo para una película recién estrenada

El reconocido rapero Kendrick Lamar creó la canción principal para la próxima película de Marvel Studios, ‘Captain America: Brave New World’.

El anuncio fue realizado por el actor Anthony Mackie, quien interpreta a Sam Wilson, el nuevo Capitán América, durante una entrevista con Entertainment Tonight.

Mackie expresó su entusiasmo por la colaboración, destacando la “belleza y maestría” del trabajo de Lamar.

Kendrick Lamar es un mimado de Marvel

Esta no es la primera vez que el artista de Compton contribuye al universo cinematográfico de Marvel. En 2018, Lamar estuvo a cargo de la banda sonora de la exitosa película ‘Black Panther’, cuyo álbum homónimo fue aclamado por la crítica y el público, generando éxitos como All The Stars (con SZA) y Pray For Me (con The Weeknd).

El nuevo tema musical marca el primer lanzamiento de Kendrick Lamar en 2025, tras el lanzamiento sorpresa de su álbum ‘GNX’ en noviembre del año anterior.

¿Cuándo se estrenó Capitán América?

‘Captain America: Brave New World’, protagonizada por Anthony Mackie, llegó a los cines el 13 de febrero. La trama sigue a Sam Wilson en un incidente internacional derivado de una reunión con el presidente.