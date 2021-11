Karol G sufrió una caída en pleno concierto en Miami

Darla Arévalo (I)

La cantante colombiana de género urbano Carolina Giraldo, conocida como Karol G sufrió una caída en medio de su presentación musical del ‘Bichota Tour’ en el FTX Arena la noche del viernes 26 de noviembre del 2021.



El desplome de la cantante se dio en la interpretación de su sencillo ‘Ahora me llama’. En videos publicados en redes sociales se puede observar que los zapatos que usaba Karol G se encajan en las escaleras ubicadas sobre escenario y provocó el resbalón de la reguetonera.



Tras la caída, una de las bailarinas se aproximó a la cantante y la asistió. Minutos después Karol G se reincorporó y continuó con el concierto. Varios de los asistentes ovacionaron a Giraldo por su profesionalidad en el escenario.

Necesito que esto le pase al dólar y no a Karol G. pic.twitter.com/Kn9tRrs33O — Alejandro (@diegoalejocm) November 27, 2021

Después del incidente se disponía a interpretar ‘Ocean’ otro de sus éxitos musicales. En este espacio entre lágrimas se dirigió al público: “Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla, se me partió todo, pero nada. Ustedes creen que después de haber llenado esta arena por primera vez, olvídense de todo lo que pasó por favor, yo quería que fuera perfecto” finalizó.