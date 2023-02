Karol G se 'inspiró' en la depresión de su hermana para escribir Mañana será bonito

Karol G montó su actuación con varias apelaciones a su futuro álbum. Foto: EFE

Redacción Entretenimiento (I)

Karol G se inspiró en la depresión posparto de su hermana para escribir Mañana será bonito. Así lo dio a conocer la cantante colombiana durante su paso por el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Se presentó el pasado 19 de febrero.

Sobre el escenario dijo: "Es para mi hermana mayor que hace pocos días nos bendijo con una bebé en la casa. Y, por razones obvias, de esas que les pasa a las mujeres después de un embarazo, después de un parto, no se ha sentido feliz estos días. Vero te amo. No importa qué... Mañana será bonito. Te dedico esta canción".

Ese sencillo es el número 1 del álbum que llevará ese mismo nombre y que verá la luz este 24 de febrero.

¿Qué le pasa a la hermana de Karol G?

Verónica Giraldo se confesó en redes: "Desafortunadamente desde hace ocho días me ha cambiado todo, todo, todo. Yo estaba superbien. Yo estaba tranquila, feliz, disfrutando del proceso de Sophi, de todo lo que me rodeaba. Después de que tuve a Sophi no sé qué pasó en mi cuerpo, en mi mente y en mi corazón. Cada vez me siento sola, sabiendo que lo tengo todo. No me siento bien, no me siento tranquila. En mi mente pasan muchas cosas. Aun sabiendo que tengo gente alrededor me siento muy triste".

Los internautas aplaudieron el gesto de Karol G y se solidarizaron con Verónica Giraldo, que ha dejado de interactuar en sus redes sociales. Su último post es del 15 de febrero. En la fotografía se la observa junto a sus hermanas Karol y Jessica. La 'Bichota' sostiene a la pequeña Sophi.

