Una vez más, el exmandatario de Estados Unidos, Barack Obama, sorprendió con su lista anual de canciones favoritas. En ese listado, que compartió en su cuenta de X, destacan artistas de renombre global.

Entre los nombres más esperados, como Billie Eilish, Beyoncé y Kendrick Lamar, sorprendió la inclusión de Karol G. Se trata de la exitosa cantante colombiana que continúa rompiendo récords con sus lanzamientos.

La artista paisa llamó la atención de Barack Obama con su tema Si antes te hubiera conocido, un hit que lanzó en junio de 2024 con un pegajoso ritmo inspirado en el merengue.

El 2024 ha sido un año clave para Karol G, quien no solo conquistó los corazones de millones de fanáticos, sino que también acumuló premios y reconocimientos.

Here are my favorite songs from this year! Check them out if you’re looking to shake up your playlist – and let me know if there’s a song or artist I should make sure to listen to. pic.twitter.com/MK51Z77uEb