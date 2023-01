Jonas Brothers arrancan el 2023 con el anuncio de su nuevo disco ‘The Album’

La banda de hermanos Jonas Brothers anunció que lanzarán un nuevo disco llamado 'The Album' el próximo 5 de mayo de 2023.

El anuncio lo dieron en medio de un gran reconocimiento. La agrupación estadounidense recibió su estrella en el Paseo de la Fama, en Hollywood.

THE ALBUM. May 5th. Pre-save now at https://t.co/CjvOnTOPUg pic.twitter.com/BiPBYUGv7X