La historia de Jasveen Sangha, conocida en Hollywood como la ‘reina de la ketamina’, dio un giro inesperado. La mujer de 42 años se declaró culpable en el caso que investiga la muerte del actor Matthew Perry, según reportaron medios internacionales.

Más noticias

La acusada, que en un inicio negó su responsabilidad, aceptó los cinco cargos que pesan en su contra, incluido el de distribuir la sustancia que causó el fallecimiento del intérprete de ‘Friends’. Con esta confesión, se une a los otros implicados que ya habían pactado acuerdos con la Fiscalía.

🌪 Jasveen Sangha y el giro inesperado

Durante un año, Jasveen Sangha insistió en su inocencia. Sin embargo, el lunes 18 de agosto de 2025 cambió su versión y aceptó su responsabilidad. Con ello, evitó un juicio que podía llevarla a cumplir hasta 60 años de prisión. Los fiscales indicaron que la pena máxima será definida en los próximos meses, aunque no descartan una sentencia de al menos 45 años.

No te pierdas de leer: Meryl Streep sorprende al revelar quién fue el actor que mejor la besó

La BBC recordó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos la acusó de cinco cargos federales: mantener un local para fabricar y distribuir drogas, tres acusaciones por distribución de ketamina y otro cargo por suministrar una sustancia que ocasionó la muerte de Perry.

¿Qué tiene la keta?:

💉 El vínculo con Matthew Perry

Matthew Perry, célebre por su papel de Chandler Bing en ‘Friends’, fue hallado sin vida el 28 de octubre de 2023 en el jacuzzi de su residencia en Los Ángeles. El forense concluyó que el actor murió por los efectos de la ketamina, sin rastros de alcohol, cocaína o heroína.

Según reveló El País, Sangha vendió junto a Erik Fleming 51 viales de la droga al actor por 11 000 dólares. Kenneth Iwamasa, asistente de Perry, fue quien la inyectó días antes de su muerte.

📱 Mensajes borrados y secretos

Los fiscales federales destacaron que, tras conocer la muerte del actor, Sangha y Fleming conversaron por la aplicación Signal. Ambos discutieron cómo borrar mensajes y ocultar la evidencia. En esos intercambios, Fleming aseguró estar “90% seguro de que estaban protegidos”.

Te puede interesar: La razón por la que los huevos no se refrigeran en el supermercado y sí en casa

Los Ángeles Times señaló que la acusada también reconoció haber vendido ketamina a Cody McLaury en 2019, horas antes de que el entrenador personal muriera por sobredosis.

¿Quién fue Matthew Perry?:

🌟 Una vida de excesos

La BBC detalló que Sangha llevaba una vida de lujos, mostrada en redes sociales, rodeada de celebridades y fiestas. Sin embargo, en su residencia en North Hollywood, las autoridades hallaron grandes cantidades de ketamina, metanfetaminas, MDMA y cocaína.

Lo que parecía un emporio de drogas terminó derrumbándose con la muerte de Perry. Hoy, Jasveen Sangha espera sentencia, mientras Hollywood sigue conmocionado por la caída de una de sus figuras más queridas.

Te recomendamos: