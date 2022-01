Iron Man podría volver en ‘Thor: Love and Thunder’

Robert Downey Jr. podría estar de regreso como Iron Man en la nueva cinta ‘Thor: Love and Thunde‘, que se estrenará este 2022.

Taika Waititi, el actor que le dará vida a Korg, en la película donde Chris Hemsworth interpreta a Thor, mostró supuestamente una parte del guión de la película en un live de Instagram.

Según lo que se lee, entre las líneas que aparecen con poca claridad, debido a que se trata de una captura de pantalla, compartida por el usuario @PhaseZeroCB en Twitter, el actor mostró cuando Thor y Iron Man se reencuentran.

“Pero, ¿cómo? Te vi morir”, dice el personaje de Hemsworth hacia el de Downey, a lo que este responde: “Ciencia. Thanos está de nuevo”. El tuit se compartió miles de veces y varios medios internacionales hicieron eco del supuesto diálogo entre los personajes.

La información, que no ha sido confirmada por ningún representante o actor de Marvel, ha dado una esperanza a los fanáticos de Robert Downey Jr.

Tony Stark en 2008 fue el primer protagonista del Universo Cinematográfico de Marvel y se convirtió en uno de los superhéroes más queridos por los espectadores. La película ‘Vengadores: Endgame‘ fue la gran despedida del personaje de Iron Man.

La nueva película ‘Thor: Love and Thunder‘ que tiene como protagonista a Thor, según el calendario Marvel para este 2022, se estrenará a mitad de año.

Taika Waititi leaked Tony Stark’s return in Thor: Love and Thunder!



This script from the director’s IG live is totally, 100%, definitely real.



Of course. Of course. Not. pic.twitter.com/fwHdifm8hK