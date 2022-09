Hugh Jackman y Ryan Reinolds dan más detalles del encuentro entre Wolverine y Deadpool

Con su característico humor, Reinolds y Jackman 'revelaron detalles' del próximo encuentro de Deadpool y Wolverine. Foto: Captura de video

Juan Carlos Holguínn

Los actores Ryan Reinolds y Hugh Jackman presentaron un nuevo video en el que hablan sobre el anunciado y esperado encuentro entre los héroes Wolverine y Deadpool.

El regreso de Jackman como Wolverine había sido anunciado el martes 27 de de septiembre de 2022 en las redes sociales de Reinolds. Este confirmó que la nueva aparición de uno de los mutantes más queridos por el público, ocurrirá en ‘Deadpool III’.

Sin embargo, este video inicial dejó más preguntas que respuestas, así como una gran expectativa entre el público. Tal vez nadie se esperaba este anuncio ya que el propio Jackman había dicho que ya no volvería a ser Wolverine.

Así que los dos actores, quienes son grandes amigos en la vida real, realizaron otro video, que Reinolds subió a sus redes sociales el miércoles 28 de septiembre.

Aquí, sentados en un sofá, hablan sobre lo que se puede esperar de esta nueva pelicula. Se preguntan cómo regresa Wolverine si en la película ‘Logan’, de 2017, él falleció. Es entonces que empiezan a contar cómo se logró esto. Y en ese momento suena Wham.

Quick explainer video that tackles…

1) Timeline questions

2) Logan canon

3) MCU FAQ

4) Whether we can do this all day or not pic.twitter.com/50lBsfYS5p — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 28, 2022

La emblemática canción ‘Wake me up before you go go’ del dúo británico Wham (del cual Deadpool es fanático), se escucha y silencia las voces de Jackman y Reinolds mientras gesticulan y ‘explican’ cómo regresa Logan si ya está muerto. También hablan de otros detalles de ‘Deadpool III’.

Finalmente, cuando terminan la ‘explicación’, le agradecen a Kevin Feige, presidente de Marvel Studios y la mente detrás de todo el UCM.

Este nuevo video cuenta con más de 13 millones de reproducciones y eleva las expectativas respecto al encuentro entre los dos mutantes, así como la llegada de ambos al UCM. Esto es algo que muchos fans venían pidiendo hace mucho tiempo y finalmente parece que se dará.

‘Deadpool III’ se estrenará el 6 de septiembre de 2004.

Visita nuestros portales: