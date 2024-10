Taylor Swift consolidó su posición como una de las artistas más influyentes y rentables del mundo de la música. Eso, según el último informe de Forbes sobre las giras de conciertos más lucrativas de 2024.

Su gira ‘The Eras Tour’ no solo capturó la atención de millones de fanáticos alrededor del mundo, sino que también estableció nuevos récords financieros.

Te compartimos el ‘ranking‘ de las giras de los shows más exitosos de este año.

Con 65 presentaciones en Europa, Asia y Oceanía, Swift recaudó aproximadamente 1 150 millones de dólares antes de impuestos y tarifas, lo que se traduce en ganancias netas de 400 millones de dólares.

Esta cifra supera en 100 millones de dólares a la de cualquier otro artista en el mismo periodo, destacando su capacidad para atraer multitudes y generar ingresos significativos.

El impacto económico de ‘The Eras Tour’ no se limita solo a los ingresos por venta de entradas. Según Forbes, la gira podría generar hasta 4,6 mil millones de dólares para las economías locales de las ciudades anfitrionas, gracias al aumento en el turismo y el gasto en servicios relacionados como hoteles, restaurantes y transporte.

La lista de giras de conciertos más rentables de 2024

1. Taylor Swift

‘The Eras Tour’

Shows: 65

Ingreso bruto: 1 150 millones de dólares

Ganancias: 400 millones de dólares

2. Coldplay

‘Music of the Spheres Tour’

Shows: 40

Ingreso bruto: 302 millones de dólares

Ganancias: 131 millones de dólares

3. Zach Bryan

‘Quittin’ Time Tour’

Shows: 63

Ingreso bruto: 318 millones de dólares

Ganancias: 113 millones de dólares

4. Bruce Springsteen

‘Springsteen and E Street Band 2024 Tour’

Shows: 36

Ingreso bruto: 250 millones de dólares

Ganancias: 101 millones de dólares

5. P!nk

‘Trustfall Tour’

Shows: 44

Ingreso bruto: 267 millones de dólares

Ganancias: 87 millones de dólares

6. Bad Bunny

‘Most Wanted Tour’

Shows: 63

Ingreso bruto: 208 millones de dólares

Ganancias: 76 millones de dólares

7. Madonna

‘Celebration Tour’

Shows: 47

Ingreso bruto: 135 millones de dólares

Ganancias: 63 millones de dólares

8. Justin Timberlake

‘Forget Tomorrow Tour’

Shows: 33

Ingreso bruto: 128 millones de dólares

Ganancias: 55 millones de dólares

9. Luke Combs

‘Growin’ Up and Gettin’ Old Tour’

Shows: 28

Ingreso bruto: 167 millones de dólares

Ganancias: 54 millones de dólares

10. U2

‘UK:UV Achtung Baby Live Tour’

Shows: 15

Ingreso bruto: 86 millones de dólares

Ganancias: 51 millones de dólares