Eres fan de Gustavo Cerati. Esta es la oportunidad para disfrutar de la presentación del argentino Braian Tolenti, vocalista de la Banda Argentina el Cuarto Soda, que es la banda tributo oficial a Soda Estéreo.

Tolenti será el encargado de dar vida a la voz y las canciones de Cerati.

Más de 50 músicos en escena de la Orquesta Sinfónica Victoria también serán parte del homenaje sinfónico a Cerati

El Teatro San Gabriel será el escenario donde el público podrá disfrutar de un homenaje al artista argentino los días 29 y 30 de agosto de 2025.

Tenemos pases dobles

Para la presentación del sábado 30 de agosto se sortearán pases dobles.

¿Cómo participar?

Los interesados deben llenar el formulario que está a continuación. Debes ingresar tus datos personales para participar en un sorteo, que se realizará este viernes 29 de agosto.