Foo Fighters presenta a su nuevo baterista

Un par de meses después de que se cumpliera un año de la trágica muerte de Taylor Hawkins, baterista de Foo Figthers, la banda ha anunciado el nombre del músico que se sumará al grupo para ocupar su lugar.

Foo Figthers ha presentado hoy, 21 de mayo de 2023, oficialmente al nuevo baterista de la agrupación. Se trata de Josh Freese, baterista de sesión y compositor estadounidense de 50 años.

La banda realizó desde Seatlle la presentación oficial del baterista durante el evento Foo Figthers: Preparing Music For Concerts, un concierto gratuito y disponible en ‘streaming’ a nivel mundial.

Previo al concierto, los miembros de la banda prepararon un breve ‘sketch’ ambientado en un estudio de grabación, en el que participaron otros célebres bateristas como Tommy Lee de Mötley Crüe o Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers. A continuación, es el mismo Freese –ya sentado detrás de la batería y con baquetas en mano – quien interrumpe la conversación entre los músicos para invitarlos a tocar.

Freese, nacido en Orlando (Florida), tiene 25 años de trayectoria artística. Ha formado parte de diversas bandas como The Vandals y Devo, Nine Inch Nails, A Perfect Circle y Guns N’ Roses. Es, asimismo, baterista de estudio de The Offspring desde 2003.

La incorporación de Freese se traduce para la banda como el inicio de una nueva era o un renacer, tras el vacío que dejó la repentina muerte de Hawkins. El concierto en ‘streaming’ es el primero que ofrece la banda fuera de los tributos realizados en honor al fallecido baterista.

Thanks for joining us. It will be streaming on @Veeps for 72 hours on demand if you missed it: https://t.co/hzz5G9mOKy



We'll see you all soon. pic.twitter.com/c7NATC6lzD