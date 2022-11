Fallece el actor mexicano Héctor Bonilla a los 83 años

Héctor Bonilla, actor mexicano, murió a los 83 años. Foto: Twitter Milenio

Agencia EFE

El actor, productor y director de cine, teatro y televisión mexicano Héctor Bonilla, quien padecía cáncer de riñón, falleció este viernes a los 83 años, informó su familia.

En un comunicado, que su hijo Fernando Bonilla compartió en redes sociales, se dieron pormenores del deceso de su padre.

"Por medio de la presente informamos que hoy 25 de noviembre de 2022, después de cuatro años de lucha contra el cáncer, murió nuestro amado esposo, padre, abuelo, compañero y ejemplo de vida: Héctor Bonilla", se lee en el texto.

"Murió en su casa, en paz, sin dolor y rodeado por su círculo más íntimo que lo acompañó hasta el final", añadió.

"Somos conscientes de que Héctor dejó un legado inconmensurable y muchísimos corazones lamentarán su pérdida. Sepan que, a pesar de la infinita tristeza que nos embarga, estamos tranquilos por despedir a un hombre que se fue sin deberle nada a nadie, que vivió intensa y plenamente, que predicó siempre con el ejemplo y sembró amor y alegría por cada camino que recorrió como el quería", continuó el comunicado.

Comunicado publicado por Fernando Bonilla, hijo del actor.

Además, compartieron un epitafio que el propio Bonilla escribió para sí mismo hace unos años. "Se acabo la función, no estén chingando (molestando), el que me vio, me vio, no queda nada".

La Secretaría de Cultura de México lamentó "profundamente" el fallecimiento de Bonilla, egresado de la Escuela de Arte Teatral del INBAL y considerado uno de los mejores actores de México.

"Se desarrolló en teatro, televisión y cine, donde participó en filmes como 'Rojo amanecer'", apuntó en un mensaje en redes sociales la Secretaría de Cultura de México.

"Con mucha tristeza decimos adiós al gran Héctor Bonilla", apuntó la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México y refirió que Bonilla deja "un profundo legado en nuestro cine" en películas como 'Jóvenes y bellas' (1962), 'Patsy, mi amor' (1969) y 'Rojo amanecer' (1990), por la que obtuvo el Premio Ariel a Mejor Actor en 1991.

En 2019, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) le concedió el Ariel de Oro a Bonilla, un artista con una extraordinaria y extensa trayectoria de más de 50 años en cine, teatro y televisión.

"Nos ha cautivado como actor por su profesionalismo y versatilidad", explicó la Academia al justificar su decisión de concederle el premio en aquella oportunidad.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se sumó a las condolencias por la muerte del actor. En su cuenta de Twitter compartió una foto junto con Bonilla acompañado de un emotivo mensaje: "Lamento el fallecimiento de Héctor Bonilla, gran actor, honesto y siempre con firmes convicciones".

El presidente de México publicó una foto junto con Héctor Bonilla.

Entre los papeles más memorables del actor están la telenovela 'Amor Sin Reserva', 'El Señor de los Cielos', 'Rojo Amanecer', Coco', 'Papá Soltero' y 'El Chavo del Ocho', en donde se interpretó a él mismo en dos capítulos especiales.

